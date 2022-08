OM-Nantes: Marseille s'impose malgré un carton rouge en fin de match

Pour la première titularisation d’Alexis Sanchez, l’OM a longtemps fait preuve d'inefficacité devant le but nantais, avant d'arracher la victoire dans les dix dernières minutes en infériorité numérique (2-1).

L'OM s'est fait très peur. Après une victoire face à Reims en ouverture du championnat (4-1) et un nul à Brest (1-1), les Marseillais ont bataillé pour s'imposer face à Nantes ce samedi, lors de la 3e journée de Ligue 1 (2-1). Longtemps inefficaces, les Phocéens ont attendu la deuxième période pour venir à bout des hommes d'Antoine Kombouaré et ce, en étant en infériorité numérique dans le dernier quart d'heure après l'exclusion de Samuel Gigot.

Sanchez remuant

Dans un Vélodrome bien rempli, les Marseillais ne tardent pas à prendre le contrôle du jeu face à un bloc nantais en souffrance. Sous l’impulsion d’Alexis Sanchez, titulaire pour sa première au Vélodrome, les joueurs d’Igor Tudor multiplient les occasions mais manquent de réalisme devant les buts d’Alban Lafont (seulement deux tirs cadrés sur huit tentatives). Le portier des Canaris repousse notamment les tentatives de Jonathan Clauss, Jordan Veretout, alors que Gerson se montre dangereux sur corner. Malgré une grosse intensité, aucune équipe ne réussit à trouver la faille à la pause.

Même constat au retour des vestiaires: l'OM continue de dominer et de se heurter à Lafont, décisif dans son duel face à Luis Suarez, entré à la place de Gerson, touché au mollet. À force de trop attaquer, les Marseillais s'exposent aux contres nantais. Mais les Canaris exploitent mal les espaces laissés par l'arrière-garde olympienne, à l'image de Moses Simon. L'ailier du FCN manque une opportunité en or de réaliser le hold-up, mais Pau Lopez réalise une parade décisive.

Coaching gagnant

À force d'insister, l'OM finit enfin par forcer le verrou des Canaris grâce au premier but en Ligue 1 de Chancel Mbemba, à l'affût sur un corner frappé par Dimitri Payet, entré quelques minutes plus tôt. Mais les largesses défensives marseillaises ont une nouvelle fois eu raison des coéquipiers de Pau Lopez. Auteur d'une grossière faute dans sa surface, Samuel Gigot voit rouge et Ludovic Blas ramène Nantes à hauteur en transformant le pénalty.

Le scénario tourne finalement à l'avantage des Marseillais et de Luis Suarez, qui pousse Nicolas Pallois à marquer contre son camp à sept minutes de la fin du temps réglementaire. Un but salvateur qui permet à l'OM de glaner son deuxième succès de la saison, le deuxième au Vélodrome. Avec sept points, les hommes d'Igor Tudor sont à égalité de points avec Lens, vainqueur de Monaco plus tôt dans l'après-midi (4-1), en tête du classement.