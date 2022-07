Mercato: Camoranesi, adjoint de Tudor, quitte déjà l'OM

À peine arrivé dans le staff d'Igor Tudor, Mauro Camoranesi quitte déjà l'OM et rentre en Italie. Pourtant, ce n'est pas une surprise.

L'aventure entre l'OM et Mauro Camoranesi aura été de très courte durée. Promu entraîneur adjoint du club phocéen aux côtés d'Igor Tudor, le champion du monde 2006 a déjà quitté Marseille, selon les informations de L'Équipe. La semaine passée, le Croate avait pourtant expliqué en conférence de presse que l'ancien joueur de la Juventus Turin serait son "bras droit", mais l'aventure a donc été de courte durée. "Igor m'avait appelé pour que je l'aide au départ, en attendant de compléter son staff", justifie Camoranesi, qui est rentré en Italie et veut poursuivre sa carrière d'entraîneur principal.

Premier match mercredi

Né à Tandil et doté de la double nationalité italo-argentine, le champion du monde 2006 a débuté sa carrière de joueur en Amérique du Sud avant d'évoluer dix ans en Italie, d'abord au Hellas Vérone, puis à la Juventus, dont il a été un élément majeur entre 2002 et 2010. C'est là qu'il a rencontré Igor Tudor, qui y a joué de 1999 à 2007. International à 55 reprises avec l'Italie, Camoranesi a débuté en 2015 une carrière d'entraîneur pour l'heure assez modeste, avec des expériences mitigées en Argentine, au Mexique et en Slovénie.

Une mauvaise nouvelle pour le technicien marseillais, qui va diriger son premier match mercredi, à l'occasion d'un amical face à Marignane-Gignac (N2). Une rencontre où les nouvelles recrues Isaak Touré et Samuel Gigot pourraient effectuer leurs débuts.