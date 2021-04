Mercato: Cavani est indécis sur son avenir à Manchester United, selon Solskjaer

Interrogé sur la situation d'Edinson Cavani ce vendredi, l'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a indiqué que l'Uruguayen ne sait pas s'il veut rester chez les Red Devils, ou non. Il ne s'en formalise pas.

Six mois après son arrivée en Angleterre, l'avenir d'Edinson Cavani fait (déjà) couler beaucoup d'encre. Lié à Manchester United jusqu'à la fin du mois de juin, l'attaquant uruguayen est de plus en plus annoncé sur le départ. Et selon son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, le "Matador" lui-même ne sait pas s'il veut prolonger son contrat chez les Red Devils.

"Il est encore indécis quant à ce qu'il veut faire la saison prochaine, ce qui ne me pose pas de problème, a déclaré ce vendredi le technicien norvégien. Cette année n'a pas été facile ni pour lui ni pour personne, donc il veut encore du temps pour se décider."

La piste Boca toujours chaude

L'attaquant uruguayen, âgé de 34 ans, est arrivé à Old Trafford en octobre en provenance du PSG pour une saison, avec une année supplémentaire en option. Cette option doit avoir l'aval des deux parties pour devenir effective.

Cavani a joué jusque-là 28 matchs, dont le dernier jeudi en quart de finale aller de la Ligue Europa à Grenade (victoire 2-0), et a marqué sept buts cette saison. Il a aussi été freiné par les blessures et a dû purger une suspension de trois matchs pour avoir utilisé un terme jugé raciste sur Instagram fin novembre. Mais Solskjaer veut voir le verre à moitié plein. "Il a eu un rôle positif dans l'équipe, estime le coach. C'était super de l'avoir avec nous." Reste à savoir si l'aventure va continuer...

Début mars, le père du joueur avait confirmé un intérêt du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain pour une pige à Boca Juniors, en Argentine. Cette piste serait toujours chaude, si l'on en croit Marcos Rojo, défenseur du club de Buenos Aires et ancien de Manchester United. "J'ai parlé avec lui, a confié Rojo à ESPN. Je lui parle toujours, d'ailleurs. C'est génial de voir des grands joueurs comme Cavani vouloir venir à Boca. Il m'a parlé de sa situation, m'a dit qu'il avait échangé avec Roman (Riquelme, dirigeant de Boca) plusieurs fois et que cette option l'intéressait vraiment. Je ne suis pas bien placé pour dire s'il va venir ou non, cela dépend de lui. Il doit prendre cette décision avec sa famille."