Norvège: Haaland remporte son duel à distance contre Mbappé et termine meilleur buteur de la saison

Erling Haaland a marqué un doublé lors de la victore de la Norvège contre Chypre (3-1) ce mardi lors des éliminatoires de l'Euro 2024. Avec ses 55e et 56e buts de la saison, le Norvégien de Manchester City a dépassé Kylian Mbappé et est assuré de finir meilleur buteur en 2022-2023.

Kylian Mbappé a eu un bref espoir de finir co-meilleur buteur de la saison 2022-2023 lorsqu'il a marqué le but de la victoire tricolore contre la Grèce (1-0) ce lundi. Mais cela ne suffira pas. Au lendemain du penalty du Français, synonyme de 54e but de la saison, Erling Haaland lui a répondu lors du succès de la Norvège contre Chypre (3-1).

Après une première période poussive, et un seul duel (raté), le "Cyborg" scandinave est passé à la vitesse supérieure au retour des vestiaires. Comme la star du PSG la veille, Erling Halaand a eu besoin d'un penalty pour trouver la faille contre les Chypriotes. Mais contrairement à Kylian Mbappé, le Norvégien de Manchester City n'a eu besoin que d'une seule tentative pour le transformer d'un contre-pied parfait et marquer son 55e but de la saison.

Un pointu pour signer un doublé

Quelques minutes plus tard, Erling Haaland a signé un appel tranchant dans la surface chypriote. Servi dans la course par Martin Odegaard, l'attaquant de 22 ans a conclu d'un petit pointu pour s'offrir un doublé et marquer son 56e but sur l'exercice. Le tout en 57 rencontres toutes compétitions confondues, avec Manchester City et la Norvège.

Meilleur buteur de la saison devant Kylian Mbappé et ses 54 buts en 56 matchs, Erling Haaland aura lui aussi de solides arguments à faire valoir dans la course au Ballon d'or. Si le Français peut compter sur sa belle Coupe du monde 2022 et notamment son triplé en finale pour convaincre les votants, le Norvégien sort d'une saison exceptionnelle avec Manchester City.

Sacré champion en Angleterre, l'ancien de Dortmund a terminé meilleur buteur de la Premier League avec 36 buts. Egalement vainqueur de la FA Cup, Erling Haaland a surtout remporté la Ligue des champions en terminant, encore une fois, meilleur buteur de la compétition avec 12 pions.