PSG: "Luis Enrique ne vient pas pour faire la nounou de Neymar et Verratti", s’agace Riolo

Daniel Riolo s’est exprimé sur la nomination annoncée de Luis Enrique au PSG, mardi soir dans l’After sur RMC. En estimant que le coach espagnol ne venait pas à Paris pour tenter de relancer Neymar et Marco Verratti.

L’été est arrivé et le PSG n’a toujours pas nommer son entraîneur pour la saison à venir. Christophe Galtier n’est d’ailleurs pas encore officiellement parti, même si son départ est acté. Pour lui succéder, le club de la capitale a choisi de miser sur Luis Enrique. Sans poste depuis son départ de la sélection espagnole en fin d’année dernière, le coach de 53 ans devrait être intronisé prochainement. Et il aura plusieurs dossiers importants à gérer.

A commencer par celui de Neymar (31 ans), annoncé potentiellement partant, qu’il a eu sous ses ordres au Barça. Avec une victoire en Ligue des champions à la clé (2015). Luis Enrique tentera-t-il de relancer le n°10 brésilien, opéré de la cheville au printemps? La question se pose aussi pour Marco Verratti (30 ans), qui sort de la pire saison de sa carrière et semble à court de forme...

"Il ne vient pas pour relancer les joueurs cramés"

"Luis Enrique, ça va être l’autorité. Si c’est l’autorité, il va juger et il ne vient pas pour faire la nounou et relancer les joueurs cramés, a tranché Daniel Riolo, mardi soir, dans l’After sur RMC. Si ces fameux joueurs sont réellement bons à nouveau, se remettent à travailler, ont le foot comme priorité, sont capables de courir sur le terrain, d’être performants, de jouer plus de trente matchs par an, dans ce cas là Luis Enrique les fera jouer parce qu’il aura eu de l’autorité. Mais si Luis Enrique vient pour faire la nounou et redresser Neymar, redonner goût à la vie à Verratti, alors prend Marie-Pierre l’assistante sociale, ne prend pas Luis Enrique".