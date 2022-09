Mercato: ce pactole que le PSG pourrait toucher grâce à ses joueurs prêtés

Les neuf joueurs prêtés par le Paris Saint-Germain pourraient rapporter près de 60 millions d’euros au club si toutes les options d’achat sont levées à la fin de la saison, sans compter celles concernant Ander Herrera et Layvin Kurzawa, qui n'ont pas filtré.

Le Paris Saint-Germain a tenté de résoudre ce casse-tête tout l’été : comment faire partir les joueurs indésirables, ceux sur qui ne compte pas Christophe Galtier mais dont le salaire parfois XXL bloque un possible transfert ? Au-delà de quelques ventes à prix réduits, comme celles de Thilo Kehrer (12 millions d’euros) et Idrissa Gueye (6 millions), le PSG a donc eu recours à des prêts aux quatre coins de l’Europe.

Au total, neuf joueurs parisiens sont partis en prêt et - a priori à l’exception de Julian Draxler (Benfica) et Colin Dagba (Strasbourg) - une option d’achat a été intégrée à chacune des opérations. Dans l’hypothèse improbable où elles étaient toutes levées à la fin de la saison, cela pourrait rapporter 59,5 millions d’euros au Paris Saint-Germain, sans compter Ander Herrera (Bilbao) et Layvin Kurzawa (Fulham), dont le montant des options d’achats n'a pas filtré.

La clause de Dina Ebimbe quasi automatique

Dans le détail, Leandro Paredes (Juventus) et Abdou Diallo (Leipzig) sont les deux joueurs qui peuvent le plus renflouer les caisses de Paris, avec des options d’achats fixées à 20 millions d’euros. Vient ensuite Georginio Wijnaldum, pour qui l’AS Roma devra débourser 8 millions d’euros si le club se qualifie en Ligue des champions et que le joueur néerlandais dispute plus de 50% des matchs durant la saison.

L’option d’achat incluse dans le prêt d’Eric Junior Dina Ebimbe sera elle plus facile à atteindre puisque Francfort devra payer 6,5 millions d’euros en cas de maintien en Bundesliga. Enfin, l’option d’achat d’Edouard Michut, prêté à Sunderland, est fixée à 5 millions d’euros. Les derniers indésirables (Icardi, Rafinha, Rico) peuvent eux trouver un point de chute dans les quelques championnats encore autorisés à recruter. De quoi compléter les 53 millions d’euros récoltés par le PSG cet été grâce à ses ventes.