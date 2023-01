Mercato: cette fois, ce serait mort pour Enzo Fernandez à Chelsea

Selon les informations du média argentin Tyc Sports, Enzo Fernandez ne rejoindra pas Chelsea. Les Blues n'étaient pas prêts à régler à Benfica en une seule fois le montant de la clause libératoire du champion du monde.

Enzo Fernandez ne découvrira pas tout de suite la Premier League. Du moins, pas à Chelsea. Sauf énorme retournement de situation, le transfert attendu du milieu de terrain argentin chez les Blues ne se fera pas, selon les informations de Tyc Sports. Le deal aurait capoté.

>> Toutes les infos du mercato en direct

Dans ce dossier, Benfica a toujours été clair : son joyau de 21 ans, récemment devenu champion du monde, ne partira que si un club règle en une seule fois le montant de sa clause libératoire, évaluée à 120 millions d’euros. Dès le début des négociations, les dirigeants de Chelsea avaient cette donnée en tête. Ils ont pourtant proposé un autre montage financier au club lisboète, de manière verbale, à la fin de la Coupe du monde : 127 millions d’euros, sous la forme de plusieurs versements.

Chelsea pas prêt à régler la clause

Une proposition qui a véritablement fait réfléchir Rui Costa. Les négociations se sont poursuivies début janvier entre le président de Benfica et les Blues. Avec plusieurs points à éclaircir : combien Chelsea serait prêt à offrir pour le premier versement et quid d’éventuels bonus ? Le club désormais dirigé par l’homme d’affaires américain Todd Boehly aurait alors cherché à gagner du temps, ce qui aurait poussé Benfica à fixer un ultimatum de 48 heures pour boucler l’opération.

De nouvelles longues réunions ont eu lieu les 3 et 4 janvier entre les différentes parties. Mais mercredi, Chelsea a soumis une proposition totalement différente à Benfica : 90 millions d’euros, à verser en quatre versements, avec la possibilité d’inclure des joueurs dans l’opération. Ce qui a provoqué la colère de Benfica, qui n’a pas compris ce revirement soudain et a décidé de mettre fin à l’opération. De son côté, Chelsea ne compte pas régler la clause libératoire d’Enzo Fernandez en une seule fois et va donc devoir se résoudre à activer d’autres pistes pour renforcer son milieu cet hiver.