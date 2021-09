PSG: Pochettino-Messi, l’incident est clos

Mauricio Pochettino et Lionel Messi se sont expliqués après le remplacement de l’Argentin lors de PSG-Lyon (2-1), dimanche, selon des informations de L’Equipe confirmées par RMC Sport. Il n’y a aucun problème entre les deux hommes.

Circulez, il n’y a plus rien à voir. Selon des informations de L’Equipe confirmées par RMC Sport, Mauricio Pochettino et Lionel Messi se sont brièvement expliqués au lendemain du remplacement de l’Argentin dès la 76e minute du match PSG-OL (2-1), dimanche. L’incident est clos, il n’y a aucun problème entre les deux compatriotes.

Le sextuple Ballon d’or semblait avoir peu goûté sa sortie du terrain pour céder sa place à Achraf Hakimi, dimanche. Il avait à peine effleuré la main tendue par Pochettino avant de rester le regard dans le vide sur le banc, célébrant très modérément le but de a victoire inscrit par Mauro Icardi dans le temps additionnel.

Juste avant son remplacement, Messi s’est touché les genoux. Cela avait alerté Pochettino et son staff parisien qui lui ont alors demandé si tout allait bien. L’Argentin avait répondu par l’affirmative. Mais l’entraîneur parisien a tout de même décidé de le remplacer pour ne pas courir le moindre risque avec star. Au moment de justifier ce choix à l’issue du match, il n’a pourtant jamais évoqué une gêne physique de son joueur.

"On doit faire des choix"

"Je pense que tout le monde sait qu’on a beaucoup de très bons joueurs, avec un effectif de 35 personnes, a-t-il rappelé. On doit faire des choix, dans le groupe puis dans le match, en pensant au meilleur pour l’équipe et pour chaque joueur. Parfois, les décisions sont positives ou non, mais c’est pour ça qu’on est entraineur et debout à côté du banc de touche, pour prendre des décisions. Ça peut plaire ou non."

Selon L’Equipe, Messi est resté aux soins, lundi. Il devrait être sur la pelouse, mercredi à Metz (21h), lors de la septième journée de Ligue 1. Pour tourner la page.