Mercato: Chelsea et Monaco ont trouvé un accord pour Disasi, Salisu va passer sa visite médicale

Cadre de l’AS Monaco la saison dernière, Axel Disasi s’apprête à franchir un palier dans sa carrière. Comme indiqué par The Athletic et confirmé par RMC Sport, Chelsea et les Monégasques sont tombés d’accord pour le transfert du défenseur. Dans le même temps, Mohammed Salisu passera sa visite médicale ce lundi.

Après avoir vendu Benoît Badiashile aux Blues l’hiver dernier, c’est un autre cadre de la défense monégasque qui devrait rejoindre Chelsea. Selon les informations de The Athletic confirmées par RMC Sport, les deux clubs se sont mis d’accord pour le transfert d'Axel Disasi.

L’opération devrait se conclure autour de 45M€. Un mouvement de la part de Chelsea pouvant s’expliquer par la grosse blessure de Wesley Fofana dans ce secteur. Souvent victime de pépins physiques, l’ancien défenseur de Saint-Etienne a dû être opéré d’une rupture des ligaments croisés et sera donc éloigné des terrains pendant de nombreux mois. Disasi devrait donc rejoindre les rangs des Monégasques ayant déjà quitté le club cet été, notamment Jean Lucas, Arthur Zagre et Alexander Nubel.

Salisu sur le point de rejoindre Monaco

Le nouvel entraineur de l’ASM Adolf Hütter ne devrait donc pas pouvoir compter sur les services d’un Disasi qui aura passé trois saisons au sein de la Principauté. Mais le coach autrichien pourra compter sur un nouvel élément pour le remplacer. Selon RMC Sport, Mohammed Salisu est tout proche de s'engager. Actuellement à Southampton, le défenseur passera ce lundi sa visite médicale, avant de s'engager dans la foulée avec l'ASM.

Il n'a d'ailleurs pas joué le match amical des Saints contre l'AZ Alkmaar samedi. Salisu, qui sort d'une saison à 28 matchs disputés avec le club relégué en Championship, devrait donc être la deuxième recrue de l'été pour le club monégasque, après le gardien Philipp Köhn, arrivé de Salzbourg.

Pendant que le mercato commence à bouger, Monaco effectue une préparation assez satisfaisante. Après un nul et un revers pour débuter, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont enchainé trois victoires de suite face au Betis Seville (1-3), Leeds (0-2) et Bologne (2-3). Cette série a néanmoins été interrompue par une défaite face au Genoa (1-0). Mercredi, Monaco aura affaire à un gros morceau: Arsenal.