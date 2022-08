Mercato: Chelsea loin du compte pour Wesley Fofana, selon Rodgers

Brendan Rodgers, l’entraîneur de Leicester, a confirmé que Chelsea avait fait deux propositions jugées insuffisantes pour Wesley Fofana. En revanche, il assure qu’il n’y a pas eu de nouvelle offre cette semaine.

Chelsea est d’ores et déjà le club de Premier League le plus dépensier cet été mais les Blues ne comptent pas s’arrêter là. Ils visent désormais Wesley Fofana – en plus de Frenkie de Jong et Pierre-Emeric Aubameyang. Ce jeudi, dans un entretien accordé à la BBC, Brendan Rodgers, le coach de Leicester, a confirmé l’intérêt des Blues et les deux offres faites par le club pour recruter le défenseur central français.

"Mais aucune d’entre elles n’approchaient de la valeur fixée par le club", a-t-il indiqué. Leicester a fait prolonger Fofana jusqu’en 2027 il y a quelques mois et ne compte pas vendre sa pépite de 21 ans à moins d’une offre gigantesque de la part de Chelsea. Rodgers a aussi ajouté qu'aucune nouvelle proposition n'était arrivée sur la table cette semaine.

Fofana plus cher que Maguire?

Les médias britanniques assurent pour certains que pour faire céder les Foxes, il faudrait faire de Fofana le défenseur le plus cher de l’histoire du football. Pour le moment, cette étiquette est accolée à Harry Maguire, actuel défenseur de Manchester United arrivé en 2019 en provenance de Leicester, déjà, pour 87 millions d’euros.

Blessé quasiment l’intégralité de la saison dernière, Fofana a repris la compétition en mars dernier après une fracture du péroné, et n’a joué qu’une quinzaine de matchs depuis son retour. Cette saison, il a été titulaire pour la première rencontre de Premier League de Leicester, le week-end dernier contre Brentford.