Equipe de France: l'appel du pied de Wesley Fofana à Deschamps avant la Coupe du monde

En instance de départ à Leicester, Wesley Fofana a évoqué, dans une longue interview pour le Telegraph ce samedi, son envie de jouer la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France, même s'il admet qu'il y a une sacrée concurrence à son poste.

Alors qu'il est sur les tablettes de Chelsea pour un transfert dès cet été, le défenseur français de Leicester Wesley Fofana a pris le temps de répondre aux questions du journal anglais le Telegraph, évoquant au passage son rêve de Coupe du monde en Bleus. A 21 ans, l'ex-joueur de Saint-Etienne attend toujours sa première sélection en équipe de France et espère pouvoir changer la donne d'ici la fin d'année.

"C'est un objectif important pour moi"

Il faut dire que Didier Deschamps ne manque pas d'options à son poste. Le journal britannique raconte même que Wesley Fofana "a rit" lorsque le journaliste a énuméré certains des noms en lice pour le Qatar: Jules Koundé, Dayot Upamecano, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Raphaël Varane, William Saliba, Kurt Zouma. Une liste "folle" concède lui-même le défenseur des Foxes.

Malgré tout, la possibilité de se faire une place dans le groupe qui ira au Qatar reste dans ses pensées: "Je mentirais si je disais que la Coupe du monde n'était pas dans mon esprit, car c'est un objectif important pour moi." "Je suis français et bien sûr, je veux représenter mon équipe nationale, poursuit-il. Je sais que l'entraîneur a ses propres idées et une équipe déjà en place, mais je veux vraiment être là. Chaque joueur doit travailler dur - s'il est un peu paresseux pour son club, il sera laissé de côté."

"C'était encore plus spécial d'être en France"

Revenu d'une lourde blessure, il n'a démarré qu'en mars la saison passée, signant au passage un nouveau contrat de cinq ans. Un laps de temps suffisant pour marquer les esprits en Ligue Europa Conference face au Stade Rennais. Le Français marque le but de la victoire sur corner lors du huitième de finale retour, et court rejoindre son coach pour célébrer.

"C'était l'un des plus grands matches de ma vie. Il y avait aussi du soulagement et de la frustration, car j'étais censé jouer au match aller la semaine précédente mais j'ai eu Covid", explique-t-il. "C'était encore plus spécial d'être en France. Toute ma famille a fait six heures de route pour venir à Rennes et le fait de marquer un but aussi important a rendu ce moment encore plus mémorable."

"Essayer d'être le meilleur défenseur à mon poste dans le monde"

Aujourd'hui il l'assure, sa blessure est derrière lui, et celle-ci lui aurait même permis de gagner en maturité. "Après avoir traversé une blessure aussi terrible, vous pouvez presque en faire quelque chose de motivant", dit-il serein, ajoutant qu'il est "capable de regarder sa blessure en vidéo maintenant." "Vous pouvez transformer le négatif en positif et c'est ce que j'ai fait. Le mal vient du bien et je m'en suis sorti. Cela vous rend plus fort."

Remis de sa blessure, Wesley Fofana vise aussi haut que ses modèles, voire plus. Il avoue être fan de Virgil van Dijk et de Kalidou Koulibaly, mais que dans son enfance, il regardait "des tas de vidéos de Maldini. Il avait toujours du temps [il imite le fait de fumer un cigare]. Sergio Ramos aussi, j'aimais son caractère, son mordant et la façon dont il voulait faire mal à l'adversaire". "Je veux non seulement gagner des trophées mais aussi essayer d'être le meilleur défenseur à mon poste dans le monde", prévient-il.