Premier League: Ronaldo et Maguire en tête du "classement" des joueurs les plus insultés sur Twitter

Comme de nombreux domaines, le football est confronté au fléau des insultes et du harcèlement en ligne. Un institut anglais a ainsi dressé la liste des joueurs de Premier League qui ont reçu le plus de tweets haineux sur les réseaux entre août 2021 et janvier 2022. Cristiano Ronaldo et Harry Maguire, tous deux joueurs de Manchester United, dominent largement ce classement.

La très mauvaise dernière saison de Manchester United n'a laissé personne indifférent, et a laissé beaucoup de traces, notamment sur Twitter, où les supporters (et pas que) déversent régulièrement leur haine en ligne.

En Angleterre, la BBC relaye ainsi une étude d'Ofcom et de l'institut Alan Turing sur les abus visant les joueurs. L'étude a analysé près de 2,3 millions de tweets au cours de la première moitié de la saison dernière. Cette dernière a révélé près de 60.000 messages abusifs, touchant sept joueurs de Premier League sur dix (68%).

Et parmi les dix joueurs les plus visés par ces tweets haineux, on retrouve... huit joueurs de Manchester United. Largement en tête, Cristiano Ronaldo cumule à lui seul 12.520 tweets haineux. En deuxième position, Harry Maguire, le capitaine des Red Devils n'est pas en reste. Avec presque 9.000 messages, il devance largement Marcus Rashford et les quelques 2.500 tweets haineux dont il a été victime.

"Ces résultats mettent en lumière le côté sombre du beau jeu", a déclaré Kevin Bakhurst, directeur du groupe de l'Ofcom pour la radiodiffusion et les contenus en ligne. "Les abus en ligne n'ont pas leur place dans le sport, ni dans la société au sens large, et s'y attaquer nécessite un effort collectif", a t-il insisté.

Deux gros pics

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le premier pic de tweets haineux est survenu lorsque le Portugais Ronaldo a rejoint Manchester United, le 27 août 2021. 3.961 tweets ont alors été jugés abusifs.

Le deuxième pic a été atteint le 7 novembre 2021. Après la défaite 2-0 de Manchester United contre le rival City, Harry Maguire a publié un message d'excuse, qui a provoqué une vague de réactions haineuses. À cette occasion, 2.903 tweets injurieux ont été envoyés, soit 10,6 % du total de la journée.

Une relation de cause à effet

Globalement, le rapport constate que ces tweets surviennent à des moments précis, et qu'ils sont généralement plus l'objet d'une réaction à chaud plutôt que d'un harcèlement à long terme. Par exemple, le défenseur de Newcastle Ciaran Clark, actuellement prêté à Sheffield United, a été expulsé contre Norwich en novembre, et 78% des tweets injurieux qu'il a reçus l'ont été ce jour-là.



La BBC révèle que les chercheurs examineront également si un pic a eu lieu lorsque l'incident qui a vu le défenseur de West Ham Kurt Zouma donner des coups de pied et des gifles à son chat a été révélé, car il a eu lieu après la collecte des données.

Le média anglais précise que l'étude de l'Institut Alan Turing a également révélé que la grande majorité des supporters utilisent les médias sociaux de manière responsable. Ainsi, une équipe d'experts a également examiné manuellement un échantillon aléatoire de 3.000 tweets. Sur cet échantillon, 57% étaient positifs envers les joueurs, 27% étaient neutres et 12,5% étaient critiques. Les 3,5% restants étaient injurieux.

Les dix joueurs de Premier League les plus insultés sur Twitter entre août 2021 et janvier 2022 selon l'étude:

1. Cristiano Ronaldo

2. Harry Maguire

3. Marcus Rashford

4. Bruno Fernandes

5. Harry Kane

6. Fred

7. Jesse Lingard

8. Jack Grealish

9. Paul Pogba

10. David De Gea