Mercato: Chelsea négocierait avec le PSG pour Kimpembe

Selon le journaliste Fabrizio Romano, et plusieurs médias anglais dont The Independent et The Athletic, Chelsea a entamé des discussions avec le PSG pour Presnel Kimpembe. Pour Thomas Tuchel, il a le profil parfait pour s'intégrer à son système à trois défenseurs axiaux.

C’est le chantier de l’été à Chelsea. Avec les départs déjà actés d’Andreas Christensen (FC Barcelone) et Antonio Rüdiger (Real Madrid), et celui attendu de César Azpilicueta, annoncé proche du Barça, les Blues doivent se renforcer en défense. Ils sont sur le point d’enregistrer la venue de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples. L’opération devrait rapporter 40 millions d’euros au club italien. Mais Chelsea ne va pas s’arrêter là.

Un choix de Tuchel

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano et plusieurs médias britanniques dont The Independent et The Athletic, Presnel Kimpembe est lui aussi ciblé. Des échanges auraient même débuté avec le PSG à ce sujet. Thomas Tuchel, qui l’a eu sous ses ordres à Paris, est convaincu qu’il a le profil parfait pour s’intégrer à son système à trois axiaux. Aucune offre n’a toutefois été transmise pour le moment aux dirigeants parisiens, alors que la Juve serait également intéressée par l’international français de 26 ans.

Comme expliqué par RMC Sport, Kimpembe a été placé sur la liste des joueurs susceptibles d’être vendus cet été par Luis Campos, le nouveau conseiller sportif du PSG. Le mois dernier, le principal intéressé, sous contrat jusqu'en 2024 avec son club formateur, s'était lui-même exprimé sur son avenir en conférence de presse avec l'équipe de France: "Je suis arrivé au club quand j'avais 9-10 ans. Je pense que c'est légitime de pouvoir demander à son club quel est le futur projet et de savoir aussi quel rôle ils allaient m'attribuer."

Outre Kimpembe, Chelsea pense à son ancien joueur Nathan Aké. Peu utilisé la saison dernière en Premier League, le Néerlandais de 27 ans pourrait quitter Manchester City pour retrouver un club où il a déjà évolué de 2011 à 2017. Il avait surtout enchaîné les prêts durant cette période, avant d'être cédé à Bournemouth.