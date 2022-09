Mercato: accord de principe entre Chelsea et le Barça pour Aubameyang

Après des jours de négociations, il semblerait que le dossier Aubameyang soit proche du dénouement. Un accord de principe a été trouvé entre Chelsea et Barcelone selon les médias espagnols et anglais.

Pierre-Emerick Aubameyang en route pour Chelsea. D'après la radio catalane RAC1, Fabrizio Romano et Sky Sports, un accord de principe a été trouvé avec le Barça. Aubameyang devrait signer à Chelsea pour 14M d'euros, plus Marcos Alonso, qui fera le chemin inverse.

Chelsea cherchait un numéro 9, le Barça un latéral gauche. Opposés sur plusieurs dossiers chaud depuis le début du mercato, il semblerait que les deux clubs finissent pas se serrer la main et conclure un deal ensemble. L'attaquant gabonais est en route pour Londres, afin d'y passer sa visite médicale.

Chelsea ne marque pas

Le club londonien, connu pour être solide défensivement, ne l'est plus tellement cette saison. Le problème, c'est que Chelsea ne marque pas beaucoup. Six petits buts inscrits en cinq journées pour les Blues, il y a urgence. Thomas Tuchel souhaitait l'arrivée d'un numéro 9. Même si le dossier a tardé à se concrétiser, Chelsea l'a trouvé (sauf retournement de situation improbable) en la personne d'Aubameyang, qui connaît parfaitement la Premier League.

Dans le sens inverse, Marcos Alonso est déjà en Espagne pour y passer sa visite médicale. Cela fait plusieurs semaines que le joueur est évoqué au Barça et un accord entre lui et le club est bouclé depuis plusieurs jours. Il devrait signer un contrat de trois ans.