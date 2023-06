Mercato: Chelsea officialise le transfert de Christopher Nkunku

Le club anglais de Chelsea a officialisé mardi le recrutement de l'international français Christopher Nkunku, 25 ans, en provenance de Leipzig avec un contrat portant sur six saisons à compter du 1er juillet.

Christopher Nkunku (25 ans), formé au Paris Saint-Germain où il a débuté chez les pros, va poursuivre sa carrière en Angleterre. Chelsea a communiqué ce mardi sur l’arrivée du milieu offensif des Bleus dont on connaissait la destination depuis plusieurs mois, mais pas encore la durée de son contrat. Nkunku s'est engagé sur un contrat de six ans avec les Blues. Absent de la dernière Coupe du monde à cause d’une blessure au genou gauche, Nkunku évoluait en Bundesliga avec le Red Bull Leipzig depuis 2019.

"Je suis incroyablement heureux de rejoindre Chelsea. Un gros effort a été fait pour m'amener au club et j'ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur et mes coéquipiers et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux faire sur le terrain, déclare le joueur sur le site officiel de son nouveau club. Ayant joué en Ligue 1 et en Bundesliga, je veux maintenant jouer en Premier League, l'une des ligues les plus fortes du monde. Je suis très excité par ce défi et je serai fier de porter le maillot de Chelsea."

Un rôle crucial à Leipzig

Meilleur joueur de la saison 2021-2022 (35 buts, 20 passes décisives, toutes compétitions confondues), co-meilleur buteur de Bundesliga cette saison (16 réalisations) malgré une succession de blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant plusieurs mois, Nkunku était devenu au fil des années un joueur crucial pour Leipzig.

"Je ne sais pas si on se rend bien compte de l’évolution de Christopher Nkunku, interpellait notre spécialiste du football allemand Polo Breitner dans Génération After, le mois dernier. On est incapable de le définir sur un poste particulier. Il est finisseur - il a marqué un nombre incroyable de buts en Bundesliga -, il donne des caviars, on ne sait pas si c’est un meneur gauche, si c’est un soutien, un deuxième attaquant, etc… C’est un joueur qui va me manquer en Bundesliga. Il est peut-être devenu, sans qu’on s’en rende compte, l’un des meilleurs joueurs du monde de mon point de vue."

Nkunku a terminé la saison avec 23 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. Buteur et passeur décisif contre l’Eintracht Francfort au terme d'une finale qu'il aura éclaboussé de toute sa classe, Nkunku a offert à Leipzig une deuxième Coupe d’Allemagne après celle remportée l’an passé. Un bien joli cadeau avant de voguer vers de nouveaux horizons.