Ligue 1: on connaît les dates des Classiques entre le PSG et l'OM en 2023-2024

Prime Video, diffuseur de la Ligue 1, a dévoilé ce lundi les dates des matchs entre le PSG et l’OM lors de la saison 2023-2024. Les deux rivaux s’affronteront d’abord au Parc des Princes, avant de se retrouver quelques mois plus tard au Vélodrome.

Le calendrier complet de la Ligue 1 n’est pas encore tombé. Mais on connaît désormais deux temps forts de la saison. Prime Video, le diffuseur du championnat de France, a dévoilé ce lundi les dates des matchs prévus entre le PSG et l’OM. Les deux rivaux s’affronteront une première fois au Parc des Princes, le dimanche 24 septembre 2023, avant de se retrouver six mois plus tard au Vélodrome, le dimanche 31 mars 2024.

Cette saison 2023-2024 sera marquée par le retour à 18 clubs (contre 20 ces dernières années). Il n’y aura donc que 34 journées de Ligue 1 et non plus 38. La Ligue de football professionnel a fait savoir que le championnat débutera le week-end des 12 et 13 août prochains. Seule la 17e journée sera programmée en semaine, le mercredi 20 décembre, et marquera le début de la trêve hivernale. La dernière journée est prévue le samedi 18 mai 2024.

Le PSG et l’OM en quête d’un entraîneur

A moins de deux mois de la reprise, le PSG n’a toujours pas officialisé le nom de son nouvel entraîneur. Le club de la capitale ne s’est d’ailleurs pas encore mis d’accord avec Christophe Galtier pour acter son départ. Après avoir discuté avec Julian Nagelsmann, Paris devrait tout de même accueillir prochainement Luis Enrique, l’ancien coach du Barça, de la Roma et de l’Espagne. Le technicien ibère a fait très bonne impression lors de ses récents échanges avec les dirigeants parisiens.

L’OM non plus n’a toujours pas trouvé le successeur d’Igor Tudor. Après l’échec des discussions avec Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, le club phocéen avance désormais sur la piste de l’Espagnol Marcelino, ancien coach de l’Athletic Bilbao.