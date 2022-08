Mercato: Chelsea prêt à mettre un très gros pactole pour s'offrir une pépite anglaise

Les Bleus seraient bien décidés à casser leur tirelire, une fois de plus, pour s’offrir l’un des joueurs les plus prometteurs d’Angleterre: Anthony Gordon. Le jeune élément offensif de 21 ans, retenu par Everton, fait l’objet d’intenses tractations.

201,59 millions d'euros. C’est la somme qu’a mis sur la table jusqu’ici Chelsea, club le plus dépensier de cette période de mercato devant le Barça (153 millions), pour se renforcer cet été. Un sacré pactole pour s’offrir quelques recrues de renom (Cucurella, Sterling, Koulibaly) et jeunes à gros potentiel (Chukwuemeka, Casadei, Slonina). Une seconde catégorie qui pourrait rapidement s’étoffer d’un nouvel élément des plus prometteurs.

Selon Sky Sports ce mardi, les Blues seraient en passe de formuler une nouvelle offre de 71,1 millions d’euros (bonus compris) à Everton pour recruter Anthony Gordon. L’international Espoirs anglais de 21 ans, qui peut joueur à tous les postes offensifs (attaquant de pointe, ailier gauche ou ailier droit), a disputé l’intégralité des trois premières journées de Premier League avec les Toffees.

Lampard: "Nous savons ce que ce genre de joueur peut rapporter aujourd’hui"

Anthony Gordon a pris, après une dernière saison prometteuse (4 buts et délivré 2 passes décisives en 35 apparitions en Premier League), une nouvelle stature dans l’équipe de Frank Lampard. Everton avait déjà repoussé les avances de Tottenham pour le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2025. Ainsi que la première offre des Blues, estimée en fin de semaine dernière à 53,3 millions d’euros.

"Il faut que ce soit une décision commune. Quand vous parlez du niveau d'Anthony et de sa valeur, nous savons ce que ce genre de joueur peut rapporter aujourd’hui, commentait alors Frank Lampard au Guardian, comme pour faire grimper encore un peu les enchères. Anthony Gordon est un joueur fantastique pour nous et c'est pourquoi ma réponse est ce qu'elle est. La réalité est que, si vous jouez à un haut niveau comme Anthony l'a fait la saison dernière, il peut y avoir un intérêt."