Chelsea: Boehly accusé de signer un mercato "Football Manager"

Les nombreuses pistes suivies par Chelsea provoquent les critiques contre Todd Boehly, nouveau propriétaire du club, ciblé pour mener un mercato sans réflexion à la manière du célèbre jeu de simulation.

Des envies qui font un peu grincer des dents. Avec le départ de Roman Abramovich et l’arrivée de Todd Boehly à Chelsea, certains ont pu craindre une baisse des ambitions du club londonien. Il n’en est rien en ce début de mercato estival. Le nouveau propriétaire américain accorde une belle marge de manœuvre à Thomas Tuchel afin de lutter pour le titre en Premier League et en Ligue des champions. Mais à force de multiplier les cibles prestigieuses, Boehly se retrouve sous le feu des critiques, dont celles de Gary Neville. Invité du podcast The Overlap, l’ancien défenseur a regretté les choix de la nouvelle direction de Chelsea.

"L'Américain Todd Boehly, on dirait qu'il veut jouer à Football Manager, a lâché le consultant anglais dans de propos repris par le Daily Mail. Il erre un peu et au club ils semblent maintenant un peu paniqués."

>> Toute l’actualité du mercato en direct

Boehly se sent comme obligé de faire un coup

Troisième de Premier League la saison passée, Chelsea a perdu Antonio Rudiger et Andreas Christensen pendant l’intersaison. Avec ses deux centraux partis au Real Madrid et à Barcelone, Thomas Tuchel s’est mis en quête de renforts défensifs.

Après avoir déjà recruté Kalidou Koulibaly pour près de 40 millions d’euros, les Londoniens se sont pris un stop pour Jules Koundé avant d’offrir 75 millions à Leicester pour Wesley Fofana.

En attendant la conclusion du dossier avec les Foxes, les Blues avancent sur d’autres dossiers, là encore avec une impression d’errance si l’on se fie à Gary Neville. Après avoir vainement tenté de chiper Raphinha au Barça, Chelsea essaye de s’immiscer dans le dossier Frenkie de Jong en raison de la longueur des négociations entre les Catalans et Manchester United. Un peu comme si la nouvelle direction devait signer un coup d’éclat los du mercato. Idem pour Marc Cucurella, pisté par City.

"On se demande s’il vient chercher Frenkie de Jong parce qu’il a l’impression de devoir faire quelque chose, a encore estimé Gary Neville. […] l n’aurait pas eu cette pression s’il avait gardé les gens qui étaient là et s’il les avait laissé gérer pendant ou deux ans."

"On entend trop le nom de Boehly"

Malgré près de 100 millions d’euros investis cet été pour trois joueurs (Sterling, Koulibaly et Slonina), Chelsea ne semble pas en avoir fini. Malgré les doutes de Garry Neville à son sujet, Todd Boehly veut garder le contrôle et imposer sa patte sur son club. Et voilà probablement ce qui, au fond, dérange l’ex-défenseur de Manchester United.

"Soyons clairs, premièrement ils réagissent à ce qui est disponible et à ce que font les autres clubs, a finalement lancé Gary Neville. Deuxièmement on entend trop le nom de Todd Boehly, il prend une place trop importante. Regardez ce qu’ils font à Manchester City, c’est Txiki Begiristain le directeur sportif."

Après avoir investi plus de 2,5 milliards d’euros pour racheter Chelsea, l’Américain a peut-être envie de de se faire plaisir en recrutant des joueurs de renom ou tout simplement les stars qu’il rêve de s’offrir. Un peu comme un supporter qui prend les rênes de son club de cœur dans un jeu vidéo.