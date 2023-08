Mercato: Chelsea s'offre Ugochukwu, grand espoir de Rennes et de la Ligue 1

Le Stade Rennais a officialisé le départ de sa jeune pépite Lesley Ugochukwu, qui rejoint Chelsea pour environ 30 millions d'euros. Le milieu de terrain français a signé un contrat de sept ans (plus une année en option) et pourrait être prêté dans la foulée à Strasbourg.

C'est un très jeune joueur supplémentaire qui rejoint les Blues. Le Stade Rennais a officialisé mardi le départ du milieu de terrain Lesley Ugochukwu, régulièrement utilisé depuis deux saisons et qui a disputé 60 rencontres chez les professionnels avec l'équipe bretonne. L'opération se serait bouclée aux alentours de 30 millions d'euros.

Le Français a signé un contrat très longue durée, jusqu'en juin 2030 (plus une huitième année en option). Une habitude du côté de Chelsea, qui depuis quelques saisons verrouille au maximum ses recrues avec des contrats particulièrement longs. Uguchukwu est le huitième joueur avec un contrat courant jusqu'à 2030 ou plus, après Mudryk, Fernandez, Jackson (2031), Badiashile, Madueke, Gusto et Santos (2030).

De la place à Chelsea ou un prêt à Strasbourg ?

A Chelsea, il signe dans un club en pleine reconstruction, qui a vu partir cet été 16 joueurs dont N'Golo Kanté, Kai Havertz, Mateo Kovacic, Mason Mount, Denis Zakaria, Ruben Loftus-Cheek, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Cesar Azpilicueta ou Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi imaginer pouvoir se faire une place dans un entrejeu déplumé, où Enzo Fernandez et Conor Gallagher sont les seuls joueurs expérimentés.

Il n'est toutefois pas certain que Lesley Ugochukwu reste à Chelsea à court terme. Strasbourg, récemment racheté par BlueCo, actionnaire du club londonien, se verrait bien récupérer le joueur en prêt. Pour les Blues, ce serait un moyen de laisser le milieu de terrain français s'aguérrir dans un championnat qu'il connaît déjà.