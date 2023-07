Chelsea: Nkunku marque à nouveau en amical, Mudryk ouvre enfin son compteur

Mykhailo Mudryk a finalement trouvé le chemin des filets avec Chelsea dont les nouvelles recrues Christopher Nkunku et Nicolas Jackson ont également marqué lors d'une victoire en amical (4-3) contre Brighton à Philadelphie samedi.

Christopher Nkunku marque à nouveau avec Chelsea. Samedi soir, dans un match amical disputé contre Brighton à Philadelphie (Etats-Unis), la nouvelle recrue des Blues a participé à la victoire (4-3). Son coéquipier Mykhailo Mudryk a aussi trouvé le chemin des filets, tout comme la recrue Nicolas Jackson.

Brighton a pris les devants à la 13e minute lorsque Danny Welbeck a ouvert le score après un corner. Recruté récemment auprès du RB Leipzig pour un montant de 72 millions d'euros, l'attaquant français Christopher Nkunku a inscrit son deuxième but de pré-saison.



Brighton a été réduit à dix à la 59e minute lorsque l'arrière latéral néerlandais Jan Paul van Hecke a reçu un deuxième carton jaune après une faute grossière sur Cesare Casadei. Cinq minutes plus tard, Chelsea a doublé la mise lorsque l'Ukrainien Mudryk a marqué de l'extérieur de la surface après un échange avec Jackson.

Mudryk n'a pas encore marqué en match officiel

Il s'agit du premier but sous le maillot des Blues pour Mudryk qui a rejoint le club londonien dans le cadre d'une transaction conclue en janvier dernier, d'un montant de 100 millions d'euros bonus compris. L'ailier ukrainien a disputé 17 matches officiels avec Chelsea sans marquer la saison passée.



Jackson a ensuite bien servi Conor Gallagher qui a porté le score à 3-1 avant que l'international sénégalais n'inscrive lui-même le quatrième but des hommes de l'entraîneur Mauricio Pochettino. Un penalty du Brésilien Joao Pedro à la 79e minute a redonné de l'espoir à Brighton, mais bien que le remplaçant Deniz Undav ait ajouté un troisième but pour les Seagulls, Chelsea s'est imposé.



Le prochain adversaire de Chelsea dans le cadre de la Premier League Summer Series sera Newcastle à Atlanta mercredi.