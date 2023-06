Mercato: Chiesa serait dans le viseur du PSG, selon la presse italienne

Federico Chiesa (25 ans), attaquant de la Juventus, intéresse beaucoup Liverpool mais aussi plusieurs autres clubs européens dont le PSG qui a observé le joueur cette saison, selon la Gazzetta dello Sport.

Le PSG sur un nouvel international italien? Selon la Gazzetta dello Sport, le club français fait partie des clubs européens intéressés par Federico Chiesa (25 ans). Un départ de l’attaquant de la Juventus est envisagé cet été par le club italien, en quête de liquidités après sa non-qualification pour la Ligue des champions. Mais aussi par le joueur sous contrat jusqu’en 2025 et désireux d’évoluer dans une équipe disputant la C1. Prêté par la Fiorentina en 2021, Chiesa a été définitivement acheté par la Juventus l’été dernier contre 40 millions d’euros, plus dix de bonus.

Liverpool en pole

A deux ans de la fin de son contrat, il négocierait pour un nouveau bail avec un salaire à la hausse. Cela fait réfléchir les Bianconeri qui seraient tentés à l’idée de récupérer une belle indemnité dès cet été. Celle-ci pourrait se situer autour de 60 millions d’euros. Selon le journal, les dirigeants du PSG ont supervisé à plusieurs reprises l’international italien (41 sélections, 4 buts) la saison dernière. Pour la Gazzetta, Chiesa étudiera toutes les grosses offres le concernant et ne serait pas fermé à une telle éventualité. Mais le PSG ne serait pas le courtisan le plus insistant sur ce dossier.

Si Chelsea et le Bayern Munich sont également cités par les clubs intéressés, Liverpool serait à fond. Jürgen Klopp apprécie beaucoup l’ailier ou attaquant et veut en faire l’une recrues phares de son opération reconstruction. Les Reds n’ont pas encore officiellement bougé sur le dossier mais devraient le faire prochainement après avoir activé des discussions en coulisses.



La Gazzetta prédit que ce dossier pourrait plus s’accélérer en deuxième partie de mercato en raison de discussions en parallèle pour une prolongation de contrat. Mais les relations fraiches entre Chiesa et Allegri, l’absence de Ligue des champions et le besoin de liquidités ouvrent la porte à un départ dès cet été.