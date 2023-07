Mercato: ciblé par l'OM, Thomas Lemar en dit plus sur son avenir

Après la défaite de l'Atlético face à une sélection coréenne (2-3) en match amical jeudi à Seoul, Thomas Lemar a été interrogé sur son avenir. Alors que son nom circule du côté de l’OM, l’ancien Monégasque dit se sentir très bien avec les Colchoneros.

Un but et une défaite pour débuter la saison. Malgré l’ouverture du score de Thomas Lemar, l’Atlético de Madrid s’est incliné 3-2 face une sélection coréenne jeudi à Séoul pour son premier match de la saison.

"Je veux faire de mon mieux pour aider l’équipe, a commenté le milieu de terrain offensif français, interrogé par AS après la rencontre. On a fait un très bon match, il faut continuer comme ça. On a une bonne équipe." Mais avec ou sans le gaucher ?

"Je suis ici, non ?"

Sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2027, Thomas Lemar est régulièrement annoncé sur le départ. Son nom est notamment associé à l’OM même si le dossier est complexe. Une rumeur balayée de la main par le champion du monde de 27 ans : "Je suis ici, non", a demandé Lemar.

Et d’insister après une relance d’un journaliste : "Je suis là, c'est la seule chose que je peux dire et je suis bien ici." Arrivé à l'Atlético de Madrid en 2018 en provenance de Monaco, Thomas Lemar a disputé 175 matchs avec les Colchoneros toutes compétitions confondues (10 buts, 20 passes décisives).