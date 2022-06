Mercato: comme Pogba, Lingard quitte Manchester United libre

En fin de contrat en juin et peu utilisé cette saison, Jesse Lingard quitte Manchester United, son club formateur. A 29 ans, le milieu de terrain anglais (32 sélections) est désormais libre de signer où il veut.

Il aurait pu partir contre un petit chèque il y a quelques mois. Il s’en va finalement gratuitement au bout d’une saison galère. Jesse Lingard, qui avait été retenu par ses dirigeants l’hiver dernier alors qu’il était notamment courtisé par Newcastle, quitte Manchester United. En fin de contrat en juin, il ne prolongera pas au sein de son club formateur. Il aura joué au total 232 matchs avec les Red Devils, pour un bilan personnel de 35 buts et 21 passes décisives.

Un intérêt de West Ham

"Nous aimerions remercier Jesse pour tous les souvenirs qu'il a contribué à créer au cours des deux décennies ici et lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière", a annoncé Manchester United mercredi dans un communiqué. Un départ de plus après celui de Paul Pogba, qui s’en va lui aussi sans rapporter la moindre indemnité de transfert. Alors que le champion du monde semble proche d’un retour à la Juventus Turin, Lingard pourrait rebondir de son côté à West Ham, selon les médias anglais. Sa priorité est d’avoir du temps de jeu afin d’avoir des chances d’être retenu par Gareth Southgate pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

"Je suis ému de quitter un club qui est une famille. Je suis un Red jusqu'au bout des ongles et Manchester United restera toujours dans mon cœur. Merci aux joueurs avec lesquels j'ai joué au fil des années, je me suis fait des amis pour la vie et nous nous sommes beaucoup amusés en chemin. Je veux dire un grand merci aux entraîneurs avec qui j’ai travaillé depuis l'âge de 9 ans jusqu'à aujourd'hui", a commenté Lingard sur ses réseaux sociaux, sans oublier de remercier "tout le personnel en coulisses". Cette saison, il n'aura disputé que 22 rencontres toutes compétitions confondues.