Mercato: comment Ferguson et Fernandes ont poussé Ronaldo à revenir à Manchester United

Le transfert inattendu de Cristiano Ronaldo à Manchester United aurait été rendu possible, entre autres, par des interventions de Bruno Fernandes et Sir Alex Ferguson, selon les récits de la presse anglaise.

Cristiano Ronaldo est de retour en Premier League, comme on le pressentait depuis plusieurs jours, et jouera bel et bien à Manchester. Mais, après un retournement de situation complètement inattendu, le Portugais ne portera pas le maillot de City mais celui de United, le club qui l’a révélé au monde entier entre 2003 et 2009. S’il se dirigeait bien initialement vers les Skyblues, il aurait finalement changé d’avis après l’intervention de plusieurs légendes des Red Devils, dont Sir Alex Ferguson, et de joueurs actuels de l’effectif, Bruno Fernandes en tête.

Une fois l'accord avec la Juventus officialisé par MU, Fernandes y est allé de son trait d’humour sur Twitter. ""Agent Bruno ?" Content de te revoir à la maison, Cristiano", a écrit le Portugais, coéquipier de CR7 en sélection comme en club désormais, sur Twitter. Derrière la blague se cachait un fond de vérité: d’après The Telegraph, c’est lui qui aurait lancé en partie l’opération séduction de Ronaldo, en l’appelant pour savoir s’il était certain de vouloir rejoindre City et ouvrant la porte pour une venue à United.

Ferdinand également impliqué

Une série de messages et d’appels WhatsApp ont ensuite suivi de la part d’anciens du club. Le défenseur central Rio Ferdinand, qui a évolué plusieurs saisons aux côtés de Ronaldo, l’a notamment joint pour lui faire savoir que son héritage à MU serait irrémédiablement gâché s’il rejoignait les rivaux. De manière publique, Wayne Rooney avait aussi exprimé ses regrets de voir ce transfert s’effectuer.

Finalement, ce serait l’appel de Sir Alex Ferguson, s’il ne s’agit pas d’un récit construit de toutes pièces par le club, qui aurait joué le plus grand rôle dans le transfert. D’après Manchester Evening News, plusieurs sources à United confirmeraient que le légendaire entraineur des Red Devils, 27 ans à la tête du club, aurait appelé Ronaldo pour le convaincre de s’engager avec son ancien club. Les deux hommes entretiennent une relation étroite, le Portuguais ayant souvent décrit l’Écossais comme son "père dans le football".

Au fil des ans, United était resté en contact avec Ronaldo, via notamment son agent Jorge Mendes, mais avait mis du temps à formuler une offre concrète, pensant qu’il ne quitterait pas la Juventus au cours de l’été.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres