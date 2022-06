Mercato: comment Rennes compte s'y prendre pour faire venir Umtiti

Comme annoncé par L'Equipe et confirmé par RMC Sport, le Stade Rennais discute actuellement avec le FC Barcelone concernant un possible prêt de Samuel Umtiti. Le défenseur central français cherche à se relancer cet été.

Quatre-vingt-dix minutes. Pas une de plus. Toutes compétitions confondues, Samuel Umtiti a dû se contenter d’une seule apparition cette saison. C’était en championnat sur le terrain d’Osasuna (2-2) le 12 décembre dernier. Le reste du temps, Xavi l'a laissé sur le banc ou carrément en tribunes, préférant aligner à son poste Gerard Piqué, Eric Garcia, Ronald Araujo, Clément Lenglet ou encore Oscar Mingueza.

Un prêt à l'étude

Désireux de se relancer, le défenseur central français de 28 ans est prêt à changer d'air cet été. Avec pourquoi pas un retour en France, six ans après son départ de l'OL, son club formateur. Comme annoncé ce jeudi par L'Equipe et confirmé par RMC Sport, c'est en Bretagne qu'il pourrait retrouver du temps de jeu. Le Stade Rennais a démarré des discussions avec le Barça pour tenter de le faire venir en prêt cet été.

Il retrouverait là-bas plusieurs anciens de l'OL, avec la présence de l'entraîneur Bruno Genesio et de Florian Maurice, directeur sportif des Rouge et Noir. Depuis la vente de Nayef Aguerd à West Ham, Rennes a besoin de se renforcer derrière et le profil d'Umtiti correspondrait parfaitement aux critères recherchés. S'il a très peu joué ces dernières saisons, le champion du monde 2018 reste un élément expérimenté et revanchard.

En janvier dernier, il avait accepté de prolonger son contrat avec Barcelone jusqu'en 2026 en baissant son salaire, ce qui avait notamment permis l'inscription auprès de la Liga de Ferran Torres, recruté à Manchester City lors du mercato hivernal.