Mercato: convoité par l'Arabie saoudite, Moussa Diaby choisi Aston Villa

Le Bayer Leverkusen et Aston Villa sont tombés d’accord sur un transfert de 50 millions d’euros plus dix de bonus pour Moussa Diaby. Objet d'une cour assidue de la part d'Al-Nassr, l'ailier français a finalement opté pour le projet sportif anglais.

Au cœur d'une bataille acharnée entre Aston Villa et Al-Nassr, Moussa Diaby a acté son choix: l'ailier international français (24 ans - 10 sélections), va rejoindre le club anglais. Le Bayer Leverkusen et les Villans se sont mis d’accord autour d’un transfert à 50 millions d’euros plus 10 millions de bonus éventuels.

Le joueur, qui va s'engager pour les cinq prochaines années avec le 7e de Premier League la saison dernière - et jouera les barrages de la Ligue Europa Conférence -, disposait d'encore deux années de contrat avec le dernier 6e de Bundesliga, qualifié lui pour la Ligue Europa.

L'international tricolore (10 sélections) a préféré le projet sportif sous les ordres d'Unaï Emery à l’offre mirobolante des Saoudiens. Sa visite médicale puis sa signature doivent intervenir sous les 48 prochaines heures.

Le club anglais va frapper un très gros coup en s'offrant les services de l'ancien Parisien, auteur de performances remarquées avec la formation allemande. Diaby a compilé 14 buts (dont 5 sur la scène européenne) et 11 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues la saison dernière.