Ligue des champions, Ligue Europa.... on connaît tous les qualifiés pour les Coupes d'Europe

Les championnats européens ont baissé le rideau ce week-end et ont livré leur verdict. On connaît donc tous les qualifiés pour les Coupes d’Europe pour la saison prochaine.

Clap de fin pour la saison 2022-2023. Ce week-end, de nombreux championnats ont baissé le rideau (France, Espagne, Italie) et les dernières places pour les différentes Coupes d’Europe (Ligue des champions, Ligue Europa, Conférence Ligue) ont été distribuées. On fait le point.

Ligue des champions

En Angleterre, Newcastle et Manchester United ont rejoint City et Arsenal. En Espagne, la Real Sociedad accompagne le Real Madrid, l'Atlético et le Barça. En tant que vainqueur de la Ligue Europa, le FC Séville verra également la phase de groupe de la Ligue des champions. En Allemagne, l'Union Berlin a validé la première qualification de son histoire en C1 lors d'une dernière journée complètement folle et accompagne le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et Leipzig. En Italie, Naples, la Lazio, le Milan et l'Inter verront la phase de groupes, tout comme Benfica, Porto, le PSG et Lens, premiers et deuxième de leurs championnats respectifs.

Champion d’Autriche et de Serbie, Salzbourg et l’Etoile Rouge de Belgrade rejoignent le casting avec les autres champions nationaux (Feyenoord, Chakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow).

Une Ligue Europa cinq étoiles

La composition de la phase de groupes de la C3 a des allures de Ligue des champions, avec la présence de Liverpool en guise d’éventail. Cinquième de Premier League, les Reds sont accompagnés de Brighton, auteur d’une saison exceptionnelle sous les ordres de Roberto De Zerbi. En grands habitués de la compétition, Villarreal et le Betis Séville représenteront l’Espagne. Finaliste malheureux, la Roma sera de retour en Ligue Europa la saison prochaine, tout comme l’Atalanta, Fribourg et le Bayer Leverkusen.

Grâce à sa victoire en Coupe de France face à Nantes, Toulouse devrait bien retrouver l’Europe au Stadium malgré ses liens étroits avec l’AC Milan. C’est en tout cas l’objectif de Damien Comolli. A la faveur d’un succès à Brest lors de la dernière journée de Ligue 1, Rennes a également assuré sa place en C3. Quatrième de Liga Nos, le Sporting est la dernière équipe directement qualifiée pour la phase de groupes. Le vainqueur de la C4 (West Ham ou la Fiorentina) complètera la liste avant les tours de qualifications disputés au mois d’août.

Europa Conference Ligue

Aucune équipe n’est directement qualifiée pour la phase de groupes de la dernière Coupe d’Europe. 7e de leur championnat national, Aston Villa, Osasuna, la Juventus et l’Eintracht Francfort disputeront des barrages, tout comme Lille, 5e de Ligue 1. Ils seront rejoints par des équipes qui devront passer par le troisième tour de qualification (Arouca, Alkmaar, Rapid Vienne, Heart of Midlothian, Partizan Belgrade, Dynamo Kiev, SK Brann, Hajduk Split, Nordsjaelland).