EN DIRECT - Mercato: Neymar annonce vouloir rester au PSG, "avec ou sans amour"

Le marché des transferts bat son plein et un dossier anime ces derniers jours après l'ultimatum lancé par Nasser al-Khelaïfi: l'avenir de Kylian Mbappé. Le futur de la star du PSG et toutes les infos ou rumeurs du mercato estival 2023-2024 sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Neymar annonce vouloir rester au PSG, "avec ou sans amour" Dans une interview accordée au journaliste Casimiro Miguel, diffusée mercredi sur YouTube, Neymar affirme vouloir poursuivre son aventure au PSG. Dans cet entretien, enregistré le 22 juin dernier, le n°10 brésilien explique avoir l'intention de rester à Paris malgré les rumeurs au sujet de son possible départ. "J'espère jouer au PSG cette saison. J'ai un contrat avec le PSG", répond la star de 31 ans, liée aux champions de France jusqu'en 2027. Un souhait formulé malgré les relations parfois tendues que Neymar entretient avec certains supporters parisiens. "Je suis serein, même s'il n'y a pas beaucoup d'amour avec les supporters. Je serai là, avec ou sans amour", explique le buteur de la Seleçao, absent des terrains depuis février et une nouvelle blessure à la cheville. NEYMAR JR le 14/02/2023 lors de Paris-Bayern Munich © Icon Sport



Quand Mbappé s'invite dans la politique espagnole Candidat de l'un des principaux partis politiques espagnols le PP (Partido Popular) pour les prochaines élections législatives, Alberto Núñez Feijóo a indiqué ce jeudi au quotidien AS qu'il n'imaginait pas Kylian Mbappé terminer sa carrière sans avoir joué au Real Madrid. "Florentino Perez est très, très intelligent et je ne pense pas qu'il sera déprimé s'il ne le signe pas, car le Real Madrid est plus qu'un joueur, aussi bon soit-il, a estimé l'homme politique espagnol. En tout cas, Kylian Mbappé ne devrait pas terminer sa carrière sans venir au Real Madrid. Si j'étais son représentant, je lui recommanderais d'accepter l'offre." Et de préciser sur la prise de position d'Emmanuel Macron dans le dossier Mbappé au PSG: "Je ne vais pas critiquer Macron, mais pourquoi pas. Si je connaissais bien l'athlète et que je pouvais influencer sa décision, je n'exclurais pas (d'intervenir)."



Le Barça proche de prolonger deux espoirs de la Masia Soucieux de protéger ses espoirs formés au club, le Barça serait sur le point de régler l'avenir d'Alejandro Balde et celui de Lamine Yamal selon les informations relayées par le journal Mundo Deportivo. Le Latéral gauche, régulièrement utilisé par Xavi la saison passée, devrait signer pour cinq ans jusqu'en 2028. Tout juste âgé de 16 ans, Lamine Yamal pourrait parapher son premier contrat avec les pros (pour trois ans). Les deux espoirs auraient donné un accord de principe et leurs prolongations pourraient être officielles au retour du stage estival aux Etats-Unis.



Leverkusen, Aston Villa, Al-Nassr... Diaby va faire son choix Sur le dossier Moussa Diaby, le Bayer Leverkusen et Aston Villa sont quasiment d’accord autour d’une indemnité de 50 millions d’euros, bonus inclus. Al-Nassr, également intéressé par l’international français (10 sélections), va revenir à la charge avec une deuxième offre écrite. Moussa Diaby va ensuite effectuer son choix, alors que les Villans aimeraient le signer rapidement. >> On vous explique tout ici



Chelsea devrait faire une offre pour Wahi (pour le prêter à Strasbourg) Auteur de 19 buts la saison passée, Elye Wahi attise les convoitises. Selon les informations de RMC Sport, une offre de 32 millions d’euros, bonus inclus, devrait arriver sur la table des dirigeants de Montpellier. Elle émanera de Chelsea. Les Blues ont pour volonté de le prêter à Strasbourg, mais l’international Espoirs n’est pas dans cette optique pour le moment. >> Un dossier à retrouver par là



Pisté par le PSG, Leny Yoro va rester à Lille Plusieurs clubs prestigieux se sont renseignés sur la situation de Leny Yoro, 17 ans, défenseur central du LOSC. Il y a notamment le PSG, le Bayern Munich mais aussi le Real Madrid.



Celui qui a joué 13 matchs de Ligue 1 cette saison, dont 8 titularisations, va bien rester à Lille. Il est sous contrat jusqu'en 2025. Le club veut le prolonger. >> Plus d'infos par ici



Bonjour à tous, Le mercato se poursuit et reste toujours aussi animé. Si l'échéance pour l'ultimatum de Nasser al-Khelaïfi à Kylian Mbappé a été repoussée au 31 juillet, le PSG continue de s'activer cet été. Le club francilien a ainsi envoyé deux jeunes joueurs à Leipzig ces derniers jours. >> Le rattrapage du mercato c'est par ici Mais en Ligue 1, la bombe de la semaine a certainement été la signature de Benjamin Mendy à Lorient, quelques jours seulement après la fin de son deuxième procès pour viol en Angleterre. A l'étranger, le Barça a annoncé une nouvelle recrue alors que Chelsea continue de prospecter et que l'Arabie saoudite poursuit sa razzia avec les arrivées attendues de Riyad Mahrez et Allan Saint-Maximin.