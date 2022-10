Premier League: Emery explique pourquoi il ne pouvait pas refuser Aston Villa

Unaï Emery vient de succéder à Steven Gerrard sur le banc d'Aston Villa. Le club anglais a pour cela déboursé six millions d'euros pour convaincre Villarreal de le libérer. De son côté, le technicien a confié pourquoi il ne pouvait pas refuser le poste.

Unai Emery fait son retour en Premier League. Un peu moins de trois ans après son départ d'Arsenal, le technicien basque retrouve un banc de Premier League. Aston Villa, qui a récemment débarqué Steven Gerrard à cause des mauvais résultats du club (alors relégable avec neuf points sur 33 possibles), a choisi Unai Emery pour lui succéder. Le club anglais a dû, pour cela, payer six millions d'euros au sous marin jaune pour le convaincre de céder son entraîneur.

>> Les infos mercato EN DIRECT

"Je devais le prendre comme un défi sportif différent"

De son côté, l'ancien entraîneur du PSG (2016-2018) n'a pas hésité longtemps. "Je suis très reconnaissant au Villarreal CF, au président et à Fernando. Aussi à José Manuel Llaneza, que j'aurai toujours dans ma mémoire. Je remercie également toutes les personnes qui font partie du club, les gens et les supporters. Pour tous ces moments que nous avons partagés, qui ont été précieux", a t-il confié, ému, lors d'une ultime conférence de presse.

"Maintenant, j'ai une nouvelle opportunité, tout comme quand je suis arrivé ici. J'ai pensé que je devais le prendre comme un défi sportif différent", a commenté le Basque. Unai Emery a souhaité le meilleur à son désormais ancien club, pour lequel il n'est pas inquiet: "C'est un super projet et il a de grands fans derrière lui. Ils vont profiter d'un beau terrain et ils vont continuer à faire de belles choses dans le football. Je laisse un projet passionnant, avec des options en Liga, Copa del Rey et Conference League. Ici, je pourrais être moi. Ils m'ont donné d'excellentes conditions pour sortir ma meilleure version. Je me suis senti chez moi, mais maintenant il est temps de continuer à relever des défis à l'étranger". Unai Emery a dirigé 132 matches à la tête de Villarreal, pour 66 victoires.

Un intérêt de longue date

Le désir d'Aston Villa de recruter Unai Emery ne datait pas d'hier. D'après le Daily Mail, Emery a rejeté un déménagement à St James Park et Newcastle l'année dernière car il voulait poursuivre le parcours de Villarreal en Ligue des champions. L'équipe espagnole avait atteint les demi-finales de la compétition avant d'être éliminée par le Liverpool de Jürgen Klopp, lui-même battu en finale par le Real Madrid.