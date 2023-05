Mercato: courtisé par le Barça, Kanté annonce qu’il veut rester à Chelsea

Dans une interview à Sky Sports, N’Golo Kanté a confié qu’il souhaitait poursuivre sa carrière à Chelsea où son contrat arrive à terme à l’issue de la saison. Selon la presse anglaise, le Français va prolonger deux ans.

Malgré une saison gâchée par une longue convalescence après une blessure aux ischio-jambiers, N’Golo Kanté (32 ans) a encore une belle cote sur le marché des transferts. Mais le milieu de terrain français a déjà mis fin aux spéculations en annonçant son souhait de poursuivre l’aventure à Chelsea, où il arrive en fin de contrat en juin prochain. Arsenal et le Barça sont souvent cités parmi ses courtisans mais, selon la presse anglaise, l’international français (53 sélections, 2 buts) va signer un nouveau bail de deux ans avec les Blues.

"Depuis quelques semaines, je joue, je me sens très bien"

Interrogé par Sky Sports pour savoir s’il voulait faire partir des plans de Chelsea la saison prochaine, l’ancien joueur de Caen n’a pas hésité. "Oui bien sûr", a-t-il répondu. "C’est un projet excitant pour le club avec les joueurs qui sont arrivés, a-t-il ajouté. Malheureusement la saison n’a pas été dans les standards de Chelsea mais tout le monde veut aller sur la voie du succès, gagner des titres. J’espère que ce club prendra de nouveau cette direction. Voyons où je serai mais j’espère que c’est la direction du club et c’est le plus important."

Opéré des ischio-jambiers en octobre dernier, Kanté a déclaré forfait pour la Coupe du monde avec l’équipe de France. Il a repris la compétition en avril dernier au sein d’une équipe en perdition même s'il se réjouit de son état de forme. "C'était le but de l'opération, de revenir fort, assure-t-il. Pour le moment je me sens bien, j'espère que ça va continuer comme ça. Depuis quelques semaines, je joue, je me sens très bien."

"J'espère que je continuerai pour le reste de la saison et j'espère que la partie la plus difficile est derrière moi, conclut-il. Je suis capable de l'oublier, profiter à nouveau du football, profiter à nouveau des victoires et, espérons-le, plus de succès."