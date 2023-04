Kanté, un retour au très haut niveau qui tombe à point nommé pour Chelsea avant le Real Madrid

Près de huit mois après sa dernière titularisation, N'Golo Kanté, aligné par Bruno Saltor contre Liverpool mardi (0-0), a réalisé un match complet. Au point de changer le visage des Blues en vue du quart de finale de Ligue des champions face au Real Madrid?

Huit mois après avoir contracté une blessure aux ischio-jambiers qui s'est éternisée, N'Golo Kanté a honoré, mardi contre Liverpool (0-0), sa troisième titularisation de la saison seulement, après celles à Everton (1-0, le 6 août) et contre Tottenham (2-2, le 14 août). Après s'être remis dans le bain en entrant en jeu pour la dernière demi-heure samedi contre Aston Villa (0-2), l'international français, aligné d'entrée face aux Reds, a brillé pendant les 70 minutes qu'il a jouées, brassard de capitaine au bras gauche, avant d'être remplacé par Conor Gallagher.

Une activité kantesque

Pour leur retour à la compétition après de longs mois d'absence, certains joueurs y vont sur la pointe des pieds. Ce n'est pas le genre de N'Golo Kanté. Comme si rien ne lui était arrivé, l'ancien Caennais a livré une prestation très aboutie.

Placé dans le coeur du jeu, devant Enzo Fernandez et à côté de Mateo Kovacic, le milieu de terrain français a brillé avec et sans ballon: une prestation ponctuée d'un excellent taux de passes réussies (92 %), le meilleur de son équipe parmi les titulaires, et le deuxième du match derrière le Red Curtis Jones (93 %), avec trois tacles réussis également. Présent dans l'avant-dernier geste (trois passes clés, meilleur total du match avec son coéquipier Ben Chilwell), le milieu de 32 ans a également remporté cinq duels disputés au sol sur six. Du grand Kanté.

Tous les observateurs se sont alors accordés à saluer la prestation du champion du monde 2018, y compris Bruno Saltor. "N’Golo Kanté est incroyable. C'est un leader dans l'équipe, d'autant plus avec ce genre de performances", a commenté l'entraîneur intérimaire des Blues, en poste après le licenciement de Graham Potter, après la rencontre auprès de la BBC.

Kanté de retour, Chelsea respire

11e de Premier League alors qu'il lui reste neuf matchs à jouer, qu'il compte sept points de retard sur la sixième place et onze sur la quatrième, Chelsea devra vraisemblablement passer par une victoire finale en Ligue des champions pour avoir le luxe de bercer ses mardis et mercredis soirs de la saison prochaine avec le mélodieux hymne composé par Tony Britten.

En quarts de finale, les Blues verront se dresser devant eux le Real Madrid, tenant du titre et bien décidé à conserver ce statut, et Kanté ne sera pas de trop pour l'en empêcher. Si Chelsea venait à faire mordre la poussière aux Madrilènes, les Londoniens se frotteraient, en demies, au vainqueur de la grande affiche des quarts entre Manchester City et le Bayern Munich.

En championnat, Chelsea n'en a pas non plus fini avec les chocs face aux écuries de haut de tableau. Les pensionnaires de Stamford Bridge, en l'espace d'un mois, se déplaceront de leurs bases pour défier Manchester United, Arsenal puis Manchester City.

Une bonne nouvelle pour les Bleus

C'est encore un peu loin mais c'est aussi une bonne nouvelle pour l'équipe de France: les Bleus pourraient retrouver leur hyperactif milieu de terrain pour affronter Gibraltar (le 16 juin) et la Grèce (le 19) dans le cadre des qualifications à l'Euro, plus d'un an après le dernier match de "NG" en sélection, lequel remonte au 3 juin 2022 contre le Danemark en Ligue des nations (1-2).

Reste à savoir combien de temps N'Golo Kanté tiendra sur ses deux jambes, lui qui tend à se blesser facilement, en témoignent ses 84 matchs manqués avec Chelsea depuis le début de la saison 2019-2020.