Mercato: Cucurella rejoint finalement Chelsea contre une somme énorme

Chelsea et Brighton ont fini par trouver un accord pour le transfert de l'arrière gauche espagnol, Marc Cucurella (24 ans), ce vendredi. Il s'est engagé pour les six prochaines saisons avec les Blues, contre un chèque avoisinant les 71 millions d'euros bonus inclus selon les médias britanniques.

Le défenseur gauche espagnol Marc Cucurella a été transféré de Brighton à Chelsea, où il a signé un contrat de six ans, a annoncé ce vendredi le club londonien qui a également prolongé le contrat de son capitaine Cesar Azpilicueta de deux ans. La somme du transfert de Cucurella n'a pas été révélée par les Blues, mais elle avoisinerait les 60 millions de livres (71 millions d'euros) selon les médias britanniques. Une somme record pour un latéral gauche.

"C'est une belle opportunité pour moi"

"Je suis très heureux, c'est une belle opportunité pour moi de rejoindre l'un des meilleurs clubs au monde et je vais travailler dur pour être heureux ici et aider l'équipe", a déclaré le joueur de 24 ans, qui est d'ores et déjà disponible pour le premier match de Chelsea en Premier League, samedi contre Everton.

Avant cela, le club londonien avait étendu le bail d'un autre Espagnol, Cesar Azpilicueta, pilier des Blues depuis son arrivée de Marseille il y a dix ans. Annoncé comme une potentielle cible du FC Barcelone, "Azpi" reste finalement dans "sa maison", même si le capitaine n'a pas toujours été titulaire sous les ordres de Thomas Tuchel, sur le banc depuis la mi-saison 2021.

Quatrième recrue de l'ère Boehly

L'arrivée de Cucurella au club vient encore renforcer un effectif déjà très fourni. Elle s'ajoute aux venues du Sénégalais Kalidou Koulibaly, et des Anglais Raheem Sterling et Carney Chukwuemeka, tous arrivés à prix d'or. Ces quatre joueurs constituent les premières recrues sous l'ère Todd Boehly, à la tête du club depuis la vente de Roman Abramovitch à un consortium d'investisseurs mené par l'homme d'affaires américain.

Le président de Chelsea a d'ailleurs déclaré : "Marc est un défenseur d'élite dont la qualité en Premier League a été prouvée et il renforce notre équipe pour la nouvelle saison. Nous continuons à travailler sur et en dehors du terrain, et nous sommes ravis que Marc fasse partie du présent et du futur de Chelsea".