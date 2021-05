Mercato: Da Silva et Henrique vont signer à l’OL

L’Olympique Lyonnais a obtenu l’accord de deux joueurs en fin de contrat, qui rejoindront le club cet été. Damien Da Silva (Rennes) et Henrique (Vasco) vont s’engager en faveur du club lyonnais.

L’OL a déjà obtenu l’accord de deux joueurs qui viendront renforcer son secteur défensif cet été, comme indiqué par L'Equipe et confirmé par RMC Sport. Les dirigeants lyonnais, qui ont prolongé Marcelo et ne sont plus très loin d’en faire de même avec le Belge Jason Denayer, accueilleront prochainement un autre défenseur central d’expérience: le Rennais Damien Da Silva (4 buts). Excellent dernièrement face au Paris Saint-Germain (1-1), où il aura défendu proprement face au Brésilien Neymar, le Rennais, qui vient de fêter ses 33 ans, était en fin de contrat à Rennes, et il ne se voyait pas y rester une saison supplémentaire.

Henrique, un pur produit du Vasco de Juninho

Damien Da Silva n’a pas encore signé son contrat, mais l’OL aurait obtenu de sa part un accord sur la base d’un contrat de deux ans. Un autre défenseur, dans le couloir gauche, devrait lui aussi signer prochainement, mais pour une durée de trois ans. Il s’agit du Brésilien Henrique (27 ans), le latéral gauche du Vasco de Gama, libre en fin de saison. Formé au Vasco, il y a fait l'intégralité de sa carrière jusqu'à présent. Et c'est un club que Juninho, le directeur sportif lyonnais, connait parfaitement, avec trois passages au cours de sa carrière de joueur (1995-2001, 2011-2012, 2013-2014). Selon L'Equipe, l’OL avait pour projet de faire aboutir la piste menant à Renan Lodi (23 ans), le joueur de l’Atlético de Madrid, mais celle-ci était, semble-t-il, trop difficile à réaliser. L’ambition du club rhodanien s’est donc reportée sur Henrique.

Si renforcer le secteur de la défense centrale ne figurait pas parmi les objectifs prioritaire de l'OL, le club dirigé par Jean-Michel Aulas souhaitait en revanche recruter un latéral gauche. C'est chose faite. L'OL va désormais se pencher sur un renfort offensif, afin d'anticiper un possible départ du Néerlandais Memphis Depay, souvent annoncé du côté du FC Barcelone. D'après L'Equipe, Lyon apprécierait le profil de Jérémie Boga. L'ailier ivoirien de 24 ans réalise une belle saison avec Sassuolo en Serie A, et a inscrit trois buts et délivré deux passes.