Mercato: Daley Blind vers le Bayern Munich pour six mois

Libre après avoir résilié son contrat avec l'Ajax, Daley Blind va s'engager avec le Bayern Munich pour les six prochains mois, d'après Sky Sports et Fabrizio Romano. Il va notamment permettre aux Bavarois de compenser l'absence de Lucas Hernandez, blessé au genou.

Ce n'est pas le transfert le plus attendu, mais c'est un recrutement à moindre frais. Daley Blind, libre de tout contrat, va s'engager pour six mois avec le Bayern Munich. D'après Sky Sports et Fabrizio Romano, le Néerlandais a passé sa visite médicale jeudi matin, avant de finaliser les derniers documents administratifs.

Le contrat de Blind ne devrait comporter aucune option pour aller au-delà de la fin de saison. Le joueur et les dirigeants du Bayern devront discuter l'été prochain d'une éventuelle prolongation. C'est donc pour le moment un recrutement censé aider les Bavarois à très court terme, pour compenser notamment l'absence longue durée de Lucas Hernandez, victime d'une rupture du ligament croisé lors de la Coupe du monde.

Deuxième expérience hors des Pays-Bas

Blind, capable de jouer défenseur central, latéral gauche ou milieu de terrain, peut dépanner à plusieurs postes. Il avait mis un terme à son contrat avec l'Ajax d'un commun accord, quelques jours après Noël, et il était libre depuis le 1er janvier. En cause, selon les médias néerlandais, ses relations très compliquées avec l'entraîneur Alfred Schreuder.

Présent à la Coupe du monde au Qatar, Daley Blind va connaître sa deuxième expérience hors des Pays-Bas. La première fois, en 2014, il avait rejoint Manchester United, où il avait passé quatre saisons avant de revenir à l'Ajax, son club de toujours, où il a passé 11 saisons au total (2008-2014 puis 2018-2022).