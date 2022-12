Mercato: Blind résilie son contrat avec l'Ajax

Formé à l'Ajax Amsterdam et de retour au club depuis 2018 après un passage à Manchester United, Daley Blind a décidé, d'un commun accord avec son club, de résilier son contrat qui devait se terminer en juin prochain. Il sera libre de s'engager dans le club de son choix dès le 1er janvier.

Fin de l'aventure entre Daley Blind et l'Ajax Amsterdam. De retour du Mondial avec les Pays-Bas, Daley Blind va se mettre en quête d'un nouveau défi. L'Ajax Amsterdam et le défenseur ont décidé d'un commun accord de résilier le contrat du joueur de 32 ans. Initialement, l'international néerlandais (97 sélections) était lié au club jusqu'au 3O juin 2023. Son contrat prendra finalement fin le 31 décembre 2022. Il sera libre de s'engager dans le club de son choix.

L'Eredivisie (championnat néerlandais) reprenant le 8 janvier, Daley Blind ne rejouera plus avec le maillot du champion des Pays-Bas. Dernièrement, il avait été déclassé au profit de plus jeunes joueurs. Il a disputé son dernier match avec l'Ajax le 12 novembre dernier contre le FC Emmen (3-3). Un hommage lui sera rendu à la Johan Cruyff Arena.

Dix ans à l'Ajax, plus de 300 matches...

"Au cours des derniers jours, nous sommes parvenus à un accord avec Daley pour mettre fin à son contrat. J'espère qu'il pourra trouver un autre club pour terminer sa carrière réussie. Avec Daley, nous avons décidé d'un match dans l'ArenA où il pourra dire au revoir aux supporters", a déclaré Edwin Van Der Sar, directeur général de l'Ajax.

Daley Blind est une vraie légende de l'Ajax Amsterdam. Il avait rejoint l'académie des jeunes de l'Ajax dès l'âge de 8 ans. Il a fait ses débuts en équipe première dix ans plus tard, en décembre 2008. Après un prêt à Groningen, il est revenu s'imposer à l'Ajax. Il y a fait la plus grande partie de sa carrière, avec une parenthèse à Manchester United entre 2014 et 2018. Il a porté la tunique du club à 333 reprises.

Depuis le début de l'année 2020, le joueur, en proie à des problèmes cardiaques, jouait avec un pacemaker. Après le choquant malaise cardiaque de Christian Eriksen à l'Euro en 2021, il avait avoué qu'il avait hésité à mettre un terme à sa carrière, avant de finalement continuer. Il y a quelques jours, il disputait le Mondial avec les Pays-Bas. Il a d'ailleurs marqué en huitième de finale face aux Etats-Unis.