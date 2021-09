Liga: Luis Suarez conseille à Xavi d'attendre avant d'entraîner le Barça

Pour Luis Suarez, Xavi n'a aucun intérêt à aller entraîner le Barça au vu de sa situation actuelle. L'actuel attaquant de l'Atlético conseille à son ancien coéquipier de faire preuve de patience.

Ce serait le sens de l’histoire. Une certaine évidence. Cerveau du plus grand Barça de l’histoire, Xavi Hernandez i Creus, dit Xavi, est aujourd’hui présenté par beaucoup comme l’homme qui peut permettre à son club de relever la tête. Si Ronald Koeman devrait encore être sur le banc samedi pour le choc de la huitième journée de Liga contre l’Atlético, malgré la déroute subie face à Benfica (3-0) en Ligue des champions, les dirigeants catalans s’activent en coulisses pour lui trouver un remplaçant. Plusieurs noms sont avancés pour la succession du Néerlandais : Andrea Pirlo, Roberto Martinez, Marcelo Gallardo, et donc Xavi. Son histoire avec Barcelone lui donne une légitimité bien plus forte que n'importe quel autre candidat au poste.

Pour de nombreux socios, lui seul est capable de remettre de l’ordre dans le vestiaire, de se faire respecter auprès des tauliers Sergio Busquets et Gerard Piqué, de repartir d’une feuille blanche avec des principes de jeu et une philosophie clairement identifiés. Mais pour l’un de ses anciens coéquipiers, rien ne sert de se précipiter. Dans un entretien donné ce jeudi au quotidien Sport, Luis Suarez explique pourquoi, selon lui, Xavi ne doit pas s’installer sur le banc du Barça dans l’immédiat. "En tant que fan de foot, et quand je vois tout ce qu'il a fait en tant que joueur, je ne pense pas que ce soit le moment de reprendre l'équipe aujourd’hui, demain ou après-demain", appuie l’attaquant uruguayen, qui a évolué avec Xavi à Barcelone entre 2014 et 2015.

Il règle ses comptes avec Koeman

"Il est intelligent, il connaît les difficultés du club. Il doit attendre le bon moment. Il a des amis avec lesquels il devra prendre des décisions et ce sera difficile", a-t-il insisté, convaincu que revenir au Camp Nou dans un contexte bien meilleur pourrait permettre à Xavi, pour le moment à Al Sadd au Qatar, d’être "aussi grand en tant qu’entraîneur que comme joueur". Suarez, arrivé à l’Atlético en septembre 2020 après six années passées chez les Blaugranas, a aussi profité de cette interview à Sport pour régler ses comptes avec Koeman. Il évoque "le mépris" dont aurait fait preuve à son égard l’actuel coach du Barça, qui l’aurait traité comme un enfant "de 15 ans".

Pas tendre non plus avec Josep Maria Bartomeu, il voit les tensions entre Koeman et Joan Laporta comme "une guerre qui fait mal aux joueurs", mais promet de ne pas célébrer s’il marque samedi au Wanda Metropolitano.