Mercato: dans l'urgence, le Stade Rennais prend son temps malgré la blessure de Terrier

Avant d’affronter le PSG dimanche et vingt jours avant la fin du mercato, les Bretons sont à la recherche de solutions pour pallier l’absence de Martin Terrier et contrer la mauvaise dynamique actuelle.

Valide ou blessé, Martin Terrier est toujours à la base de bon nombre de courriers et d’appels au Stade Rennais. Avant la grave blessure de l'attaquant de 25 ans, les missives venaient d’outre-Manche pour être recruté à des sommes dépassant les 50 millions d'euros. Désormais, c’est pour remplacer le milieu de terrain offensif via des tonnes de CV.

Lundi 9 janvier, Bruno Genesio expliquait que le club ne voulait pas se précipiter: "On va attendre le match de dimanche, ça fera trois matchs sans Martin. On va voir ce que ça donne avec peut-être des systèmes différents, et puis on fera le point car on aura une petite semaine entre le PSG et Marseille, on fera le point à ce moment-là avec Florian (Maurice) et Olivier Cloarec".

Rennes dans le doute

En prenant un point à neuf contre onze à Clermont, mercredi, les Bretons auraient limité la casse. Mais le but synonyme de défaite 2-1, encaissé à la 95e, a fait jaillir le doute. Un coup de plus sur la tête d’un groupe qui se remettait à peine de la violente blessure de son goleador. Avec trois points engrangés sur douze possibles, le Stade Rennais n’est plus dans le rythme d’un chasseur d’Europe. Pourtant, ne pas accéder pour la sixième année consécutive aux joutes continentales serait un échec en fin de saison.

Les solutions en interne sont-elles suffisantes? Désiré Doué et Lovro Majer, sur le banc contre Clermont, sont-ils en mesure de prendre les clés du jeu? Une certitude: deux garçons ne sont pas au niveau des attentes sur les bords de la Villaine. Jérémy Doku et Kamaldeen Sulemana, du haut de leurs vingt ans, tardent à convaincre. À mi-championnat le bilan est maigre pour les deux attaquants: un seul but au crédit du second et pas une seule passe décisive. Si rien n’est imminent côté transfert, il reste trois semaines aux dirigeants pour passer officiellement à l’action.

Recruter avec l’Europe pour horizon

Si l’heure n’est pas aux transferts voluptuaires, le Stade Rennais sait la famille Pinault à l’écoute et prête à mettre la main à la poche pour permettre à Bruno Genesio de compenser les foudres de ce début de mois de janvier, dans un club où plus personne n’ose souhaiter une bonne année.

Dès le 16 janvier, une fois le PSG passé, les dirigeants rennais devraient accélérer leur réflexion et leurs recherches et potentiellement passer à l'attaque. Les Bretons devront viser juste et bien. Ils ne signeront pas trois joueurs. Sarr, Ben Yedder, Boufal… la liste des rumeurs est aussi longue que le nombre de mois avant le retour de Martin Terrier sur des terrains qui seront sûrement baignés de soleil. En attendant, le Stade Rennais ne veut surtout pas marcher à l’ombre.