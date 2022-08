Mercato: De Jong repousse les avances de Chelsea et agite les débats au Barça

Le cas Frenkie de Jong devient de jour en jour la saga du mercato estival. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone en raison de son gros salaire, le milieu de terrain est peu enclin à un départ. Les médias catalans Sport et Mundo Deportivo annoncent même que le Néerlandais a repoussé les avances de Chelsea et que son cas est discuté au Barça.

L’avenir et le salaire de Frenkie de Jong sont les plus gros sujets de conversation du moment dans ce mercato estival. Si le milieu de terrain est un élément très apprécié de Xavi, les émoluments du Néerlandais font que la direction du FC Barcelone est loin de fermer la porte à un départ. Une aubaine que Manchester United et Chelsea ont tenté de saisir, mais sans succès.

Un accord entre le Barça et Manchester United avait été évoqué, mais de Jong peu emballé aurait refusé cette option. Chelsea est en train de connaître le même cas de figure. Selon Mundo Deportivo et Sport, l’ancien de l’Ajax Amsterdam est certes moins fermé à l’idée de rejoindre les Londoniens que les Red Devils, mais sa priorité est de rester chez les Catalans. De quoi inciter ces derniers à envisager le fait de poursuivre l’aventure avec De Jong.

De Jong parti pour rester au Barça

Vu l’obstination de De Jong à rester au Barça, ce dernier a de grandes chances d’arriver à ses fins. Une idée à laquelle le conseil d’administration réléchit de plus en d’après les médias catalans. D’autant que sur le plan sportif, le Barça n’a pas vraiment d’intérêts à se séparer d’un tel joueur, même si la piste Bernardo Silva (Manchester City) est évoquée pour le remplacer.

Après avoir laissé planer le doute sur l’avenir du joueur, le président Joan Laporta a exprimé avant le trophée Gamper son envie de le voir rester au Barça: "De Jong veut rester et nous voulons qu’il reste." De son côté, Xavi le considère comme "un joueur important." Mais ce dossier n’est pas bouclé pour autant.

Un contrat qui fait polémique

Comme révélé par The Athletic, les dirigeants du Barça ont annoncé à De Jong leur intention d’annuler le dernier contrat qui les lie (sa prolongation datant de 2020), et ce, en raison de malversations dont ils auraient eu connaissance. Un moyen de baisser le salaire actuel (18M€) du Néerlandais qui pèse énormément sur les finances du club.

Des méthodes loin de plaire à l’entourage du joueur qui voit cette tentative comme un moyen de mettre la pression au principal intéressé, afin de l’inciter à partir ou baisser son salaire.