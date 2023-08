Mercato: de minot à recrue vedette, la belle vidéo de l'OM pour annoncer l'arrivée d'Iliman Ndiaye

L’Olympique de Marseille a annoncé ce mardi l’arrivée d’Iliman Ndiaye et a présenté son joueur via une belle vidéo postée sur les réseaux sociaux. L’attaquant sénégalais y raconte son amour du club phocéen avec notamment des séquences de lui enfant et adolescent.

Passé par les équipes de jeunes de l’OM entre 2010 et 2014, Iliman Ndiaye va enfin y jouer chez les pros. Neuf ans après son départ, encore adolescent, vers le Sénégal, l’attaquant a officiellement rejoint le club phocéen ce mardi. Recruté à Sheffield United après une belle saison en Championship (D2 anglaise), le néo-Marseillais a eu droit à une vidéo un peu spéciale pour annoncer son transfert. Tout sauf une surprise avec les images relayées ces derniers jours par les fans.

"Je m’appelle Iliman Ndiaye, nous sommes le 1er août 2023 et voici mon histoire, a ainsi déclamé le nouveau protégé de Marcelino à Marseille. C’est l’histoire d’un rêve, l’histoire d’un minot qui se bat pour le réaliser. Depuis tout petit je rêve de football."

"Une longue et sinueuse odyssée avant celle que j’entame aujourd’hui"

Pendant près d’une minute trente, Iliman Ndiaye y raconte son parcours marqué par son amour de l’OM. Une belle histoire commencée enfant quand il a quitté sa ville natale de Rouen pour intégrer le centre de formation olympien.

De nombreuses séquences du Sénégalais enfant puis adolescent, avec ses déclarations de l’époque sur l’OM font écho à des phrases prononcées au moment de son transfert à Marseille cet été. Sixième recrue estivale du club présidé par Pablo Longoria, Iliman Ndiaye a tout pour séduire les fans locaux.

"A 11 ans, j’ai découvert une ville: Marseille, son olympique magnifique, son incroyable douzième homme. A force de détermination, j’ai intégré les rangs olympiens. Mais la vie m’a promis à une longue et sinueuse odyssée avant celle que j’entame aujourd’hui."

Et Iliman Ndiaye d’enchaîner après avoir reproduit cette semaine les mêmes dribbles qu'il avait effectué devant la gare Saint-Charles de Marseille quand il était enfant: "C'est l'heure du retour aux sources à Marseille. J'ai tellement hâte de découvrir l'Orange Vélodrome! Aujourd'hui je réalise mon rêve. Je rejoins l'Odyssée Massalia, je suis olympien. Allez l'OM!"