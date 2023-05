Mercato: de retour au premier plan à Lorient, Faivre est convoité en Europe

En échec à l'OL, Romain Faivre s'est totalement relancé grâce à son prêt à Lorient, où le milieu créatif enchaîne les belles performances. Son évolution est suivie de très près en Allemagne et en Espagne.

De l'ombre à la lumière. En difficulté durant son année 2022 passée dans le Rhône, Romain Faivre a retrouvé des couleurs sous le soleil de Bretagne. L'ancien milieu offensif de l'Olympique lyonnais s'éclate depuis cet hiver à Lorient, où ses performances sont de plus en plus consistantes, voire emballantes.

A l'image de sa prestation remarquée sur la pelouse du PSG fin avril (1-3), un brillant succès durant lequel il a délivré deux caviars à Enzo Le Fée et Darlin Yongwa, Faivre a retrouvé le niveau qui était le sien à Brest, où il avait explosé.

>> Toutes les infos mercato dans notre direct

Le remplaçant de Diaby à Leverkusen?

Sa contribution n'est pas seulement quantifiable en terme de statistiques (1 but et 3 passes décisives en 12 rencontres avec Lorient), son apport dans le jeu offensif des Merlus étant indéniable. La doublette de créateurs qu'il forme avec Le Fée est également de plus en plus redoutée.

Les performances du joueur de 24 ans n'ont pas manqué d'éveiller des intérêts en Europe. Et les clubs intéressés sont prestigieux: selon nos informations, le Bayer Leverkusen pourrait passer à l'offensive en cas de départ, probable, de Moussa Diaby. Le FC Séville a également coché le nom de l'ancien international Espoirs.

Sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2026 (il a été cédé aux Merlus pour six mois contre un prêt payant d'un million d'euros), Faivre pourrait profiter du tremplin breton pour aller viser encore plus haut. Mais il faudra pour se l'offrir débourser entre 12 et 15 millions d’euros. Une somme que la nouvelle direction lyonnaise affinera cet été.