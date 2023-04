PSG-Lorient: Le Bris révèle le point faible des Parisiens et le secret de la victoire lorientaise

Victorieux contre le PSG ce dimanche (3-1), Lorient retrouve le succès en Ligue 1. L'entraîneur des Merlus, Régis Le Bris, avait pointé des failles à exploiter chez Paris. Coaching gagnant.

Signé Régis Le Bris. Au terme d'un match parfaitement maîtrisé, les joueur de Lorient se sont venus s'imposer (1-3) sur la pelouse du PSG pour le compte de la 33e journée de championnat. Une victoire que Lorient doit en partie à son coach, Régis Le Bris, qui a identifié la faille adverse.

Les côtés, le point faible parisien

Le tacticien breton a expliqué son raisonnement sur l'approche du match et le rôle de Kylian Mbappé et de Lionel Messi: "Chaque coach cherche, comme chaque staff, avant les matchs, les vulnérabilités de son adversaire. Il y en a à Paris, à Lorient comme dans toutes les équipes de Ligue 1 et de football en général. On cherche à attaquer les endroits où ils sont les plus vulnérables et à se défendre là où ils sont forts. Aujourd'hui, notre objectif était de tenir le ballon pour que ce bloc 5-3, qui est devenu un bloc 4-3 après l'expulsion, soit tellement lisible pour nous après 10-15 passes qu'on puisse savoir où l'attaquer. Notamment sur les côtés en rentrant par des dédoublements ou des dribbles pour pouvoir ensuite centrer."

"Paris nous a donné la possibilité de nous exprimer"

Si on se fie à ces propos en conférence de presse, le jeu proposé par Paris aujourd'hui convenait bien à la tactique lorientaise: "Paris nous a donné la possibilité de nous exprimer contrairement aux matchs qu'on a joués précédemment", résume Régis Le Bris

Paris a encore cédé contre une équipe réputée joueuse. Christophe Galtier soulignait lui en conférence de presse la qualité de l'équipe lorientaise: "Dieu sait que ce soir on avait une très bonne équipe de Lorient en face. Une équipe joueuse et non athéltique avec un gros impact physique. Quand vous ne gagnez pas vos duels dans un match, peu importe le niveau, soit vous êtes battus sur un plan athlétique, soit sur un plan mental. Cet après-midi, je pense qu'on a lâché sur un plan mental."

Désormais 11e au classement, Lorient renoue avec le succès. La dernière victoire bretonne remontait au 12 mars dernier, c'était contre Troyes (2-0).