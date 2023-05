PSG-Lorient: Mvogo, le gardien des Merlus, raconte le but gag marqué par Mbappé

La belle victoire de Lorient sur la pelouse du PSG (1-3) dimanche lors de la 33e journée de Ligue 1 a aussi été marquée par un but opportuniste de Kylian Mbappé, après que le gardien des Merlus, Yvon Mvogo, a posé le ballon au sol pensant que l’arbitre avait sifflé une simulation du Parisien.

C’est assurément l'un des buts les plus faciles à marquer de la carrière de Kylian Mbappé. Le plus malin aussi. PSG-Lorient, 29e minute de jeu : la star parisienne en duel avec Vincent Le Goff s’effondre dans la surface de réparation lorientaise. Après un léger cafouillage, le ballon est finalement capté par Yvon Mvogo. Le portier des Merlus se prépare à dégager son camp. Il pause le ballon au sol. A ses côtés, l’attaquant flaire le bon coup. Il jaillit et lui chipe le ballon avant de marquer dans le but vide. "C’est une incompréhension totale", a commenté après la rencontre le gardien de but du FC Lorient.

Le but de Mbappé lors de PSG-Lorient sur un gros quiproquo, 30 avril 2023 © Capture écran Canal+ Foot

"Je pensais qu’il avait sifflé une simulation de Mbappé"

Mais que s’est-il passé dans son esprit ? "J’ai cru que l’arbitre avait sifflé, car je le vois avec le sifflet en bouche et il avait levé la main, raconte Mvogo, cité par Le Télégramme. Je pensais qu’il avait sifflé une simulation de Mbappé. Je vais le relever et je pose le ballon au sol en pensant pouvoir jouer long. D’où mon incompréhension… J’ai tout de suite couru vers l’arbitre, qui me dit qu’il n’a jamais sifflé et que le but est valable."

Ce sentiment était partagé par ses partenaires : "On ne sait pas s’il y a penalty, appuie Darlin Yongwa, lui aussi buteur au Parc. Je n’ai pas du tout compris." Malgré ce but gag, les Merlus se sont brillamment imposés face au PSG 3-1. Prochain rendez-vous pour les joueurs du Morbihan, dimanche, contre Brest (15h).