Mercato: Delort se rapproche un peu plus de Nantes, Mollet aussi ciblé

Selon les informations de Ouest-France, Andy Delort souhaite quitter Nice cet hiver pour rejoindre le FC Nantes, qui aimerait aussi recruter Florent Mollet au milieu de terrain.

Andy Delort a peut-être disputé son dernier match avec Nice mercredi soir. Sifflé à l’annonce de son nom par l’Allianz Riviera, avant de participer au festival des Aiglons contre Montpellier (6-1) avec un but et une passe décisive lors de ses vingt-cinq minutes passées sur le terrain, l’attaquant se rapproche un peu plus d’un départ.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Selon Ouest-France, le FC Nantes pousse pour le recruter durant ce mercato hivernal. Le joueur de 31 ans serait très intéressé à l’idée de rejoindre les Canaris, vainqueurs de la dernière Coupe de France, futurs adversaires de la Juventus en Ligue Europa mais en difficulté cette saison en championnat. S’ils restent sur quatre matchs sans défaite, ils pointent à la 14e place du classement, avec seulement quatre points d’avance sur la zone rouge, et auraient bien besoin d’un buteur expérimenté comme Delort (6 buts cette saison en 14 matchs de L1).

Mollet aussi ciblé

Comme expliqué par RMC Sport, l’international algérien a récemment informé les dirigeants niçois de son souhait de partir cet hiver, mécontent notamment de ne pas avoir obtenu la revalorisation salariale promise en fin de saison passée. En froid avec Lucien Favre, qui a fini par être viré en début de semaine, il aimerait se relancer à Nantes, qui doit encore s'entendre avec Nice. Sur les bords de l'Erdre, Delort pourrait d'ailleurs retrouver un de ses anciens coéquipiers à Montpellier.

Car le FCN, en quête de renforts à toutes les lignes, cible aussi Florent Mollet. Parti du MHSC l’été dernier pour signer à Schalke, il doit se contenter d’un temps de jeu limité en Bundesliga (9 matchs joués, un but). Un latéral gauche et un défenseur central sont également visés par Nantes pour faire face aux blessures de Quentin Merlin et Nicolas Pallois, qui seront absents plusieurs semaines.