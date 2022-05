Mercato: Dembélé pourrait être la première grosse recrue du Chelsea de Boehly

Selon 90min, les nouveaux dirigeants de Chelsea aimeraient engager Ousmane Dembélé, libre de tout contrat cet été s'il ne prolonge pas avec le FC Barcelone. L'ailier français pourrait retrouver alors Thomas Tuchel.

Chelsea va connaître son premier mercato estival de l'ère Todd Boehly, nouveau propriétaire du club londonien. Après avoir mis sur la table 4,97 milliards d'euros pour récupérer une entité dont l'oligarque russe Roman Abramovitch a été contraint de se séparer, l'homme d'affaires aurait promis une enveloppe de 230 millions d'euros sur le marché des transferts à venir. Pour autant, le premier gros coup pourrait se nommer Ousmane Dembélé, libre de tout contrat en juin prochain.

>> Les infos mercato en direct

Dembélé retrouverait Tuchel

Selon 90min, Chelsea a bon espoir de signer libre Ousmane Dembélé, que le FC Barcelone n'a pas encore prolongé. Le PSG est aussi sur les rangs de l'international français de 25 ans, recruté pour plus de 100 millions d'euros par le club catalan en 2017. En rejoignant les Blues, Dembélé retrouverait Thomas Tuchel, son entraîneur lors de la saison 2016-2017 au Borussia Dortmund. Le Français serait intéressé par cette destination.

Le secteur offensif apparaît comme la priorité de Thomas Tuchel pour le prochain mercato. Des incertitudes demeurent du côté de Londres sur l'avenir de Timo Werner, Hakim Ziyech et Christian Pulisic. Souvent sujet aux blessures lors de son passage à Barcelone, Ousmane Dembélé a réalisé des derniers mois encourageants en Catalogne, sous les ordres de Xavi. Cette saison, il a participé à 32 rencontres toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 15 passes décisives.

Face aux nombreuses spéculations, le clan d'Ousmane Dembélé a publié un communiqué vendredi.dernier. Des intérêts de Liverpool et du Bayern Munich ont aussi émergé ces derniers jours. "L’avenir d’Ousmane n’est pas encore concrétisé et nous n’allons pas entrer dans des spéculations interminables, a fait savoir son agent Moussa Sissoko. Nous sommes, et nous avons toujours été, très respectueux envers tous les clubs et il en sera toujours de même. Lorsque le moment adéquat de la décision sera venu, Ousmane jugera quelle est la meilleure option pour son futur."