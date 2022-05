Mercato: la presse catalane juge quasi acté le départ de Dembélé du Barça avec un signe qui en dit long

Le quotidien catalan Sport affirme que le Barça a décidé de promouvoir le jeune ailier marocain Ez Abde en équipe première, ce qui ressemble à un nouvel indice concernant le très probable départ d'Ousmane Dembélé, en fin de contrat, cet été.

Pour Sport, c'est "presque" terminé. Le quotidien sportif catalan écrit ce jeudi que le départ d'Ousmane Dembélé du FC Barcelone est quasi inéluctable. Alors que l'international français de 25 ans n'a toujours pas prolongé son contrat qui expire fin juin, le club aurait fait savoir au jeune ailier marocain Ez Abde (20 ans) qu'il évoluerait la saison prochaine avec l'équipe première. Une promotion qui signifierait que le Barça a acté un départ de son champion du monde.

>> Toutes les infos mercato en direct

Toujours d'après la même source, le club envisageait d'abord de prêter Abde. Car en plus d'essayer de conserver Dembélé, la direction cherche apparemment à recruter Raphinha de Leeds. Avec deux tels joueurs devant lui, le Marocain n'aurait eu que de très petites chances d'obtenir du temps de jeu. Mais le probable départ de Dembélé change la donne.

Le Barça aurait perdu espoir

Si les relations s'étaient manifestement réchauffées entre la direction du FC Barcelone et Ousmane Dembélé après le mercato d'hiver très agité, la presse catalane est désormais très pessimiste pour une prolongation. En début de semaine, Mundo Deportivo a affirmé que le club, qui cherche absolument à maîtriser sa masse salariale, donnait le joueur partant à "95%". Une énième réunion avec l'agent de l'intéressé était toutefois encore au programme.

Sur le même sujet Mercato: le président du PSG négocie directement la venue de Dembélé

En cas de départ libre cet été, Ousmane Dembélé a un point de chute possible: Paris. Le 21 mai, RMC Sport rapportait que Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, était directement impliqué dans des discussions pour recruter l'ancien Rennais, qui a fini la saison avec un un but et treize passes décisives en Liga.