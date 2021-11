Mercato: Dembélé serait courtisé par Manchester United

En fin de contrat au Barça, Ousmane Dembélé serait dans le viseur de Manchester United, selon Mundo Deportivo. L'international français, champion du monde 2018, a la possibilité de s'entendre avec le club anglais dès le 1er janvier pour une signature effective au 1er juillet.

Si aucun accord n'est trouvé avec le FC Barcelone d'ici le 1er janvier, Ousmane Dembélé pourra s'engager sans indemnité de transfert avec un autre club pour le 1er juillet. C'est dans ce contexte que Mundo Deportivo affirme samedi que Manchester United est très intéressé pour recruter librement le champion du monde français. L'insistance du club anglais serait de plus en plus croissante sur le joueur et son agent depuis quelque temps.

Toujours d'après Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé se verrait bien en Premier League. Peut-être est-il, à 24 ans, lassé de voir son aventure au Barça être gâchée par ses nombreuses blessures.

"Son renouvellement est une priorité"

L'intérêt de Manchester United pour l'ailier français ne serait pas nouveau. Une offre de prêt aurait été formulée en octobre 2020, dans les dernières heures du mercato estival qui avait été prolongé à cause de la pandémie de coronavirus. L'opération aurait pu se concrétiser, à une seule condition: que le joueur renouvelle son contrat. Ce qui n'est donc pas arrivé.

Aux dernières nouvelles, le Barça souhaite toujours faire signer un nouveau contrat à Ousmane Dembélé, malgré les blessures et sa ponctualité quelque peu défaillante. "Il peut faire de grandes choses", a tout récemment déclaré Dani Alves, de retour à Barcelone. Surtout, Xavi, le nouveau coach, n'a pas tari d'éloges à son égard lors de sa première conférence de presse: "À son poste, s'il travaille dur et se sent bien, il est le meilleur joueur du monde. Cela dépend de lui. Pour moi, son renouvellement est une priorité. J'ai envie qu'il prolonge au Barça. Il a un talent extraordinaire. Nous devons l'aider pour qu'il se blesse moins".

Au-delà de l'aspect sportif, une prolongation a aussi un intérêt financier non négligeable pour le club qui, après avoir bien allégé sa masse salariale avec le départ de Lionel Messi, a sans doute bien besoin de faire rentrer de l'argent avec des indemnités de transfert.