Mercato: l'OL et Juninho pensent toujours à Azmoun pour cet hiver

Sardar Azmoun, l'attaquant international iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, est toujours dans les petits papiers de Juninho pour le mercato hivernal de l'OL. Le directeur sportif brésilien a assuré sur RMC que le club allait continuer d'étudier le dossier.

Durant le mois de janvier, l'Olympique Lyonnais devra sans doute faire sans Karl Toko Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere, en raison de la Coupe d'Afrique des nations (9/01 au 6/02). Par conséquent, le club envisage un renfort offensif cet hiver. Le profil recherché est plutôt un "attaquant de couloir pour percuter", comme l'a dit Juninho dans Rothen s'enflamme sur RMC. Pour autant, le dirigeant n'exclut pas de revenir à la charge pour Sardar Azmoun (26 ans), le buteur iranien du Zénith Saint-Pétersbourg déjà pisté cet été.



"Azmoun, c'est un joueur qui nous plaît beaucoup, explique Juninho. À moi, à Peter [Bosz]. C'est plutôt un avant-centre, mais on l'a vu jouer aussi à gauche, derrière l'attaquant et à deux. On ne sait pas si on sera capable de le faire. Mais bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose.

En fin de contrat en juin 2022

Lors du dernier mercato estival, Peter Bosz avait ouvertement parlé de son admiration pour Sardar Azmoun. "C'est vraiment un bon joueur, et j'aime avoir de bons joueurs dans mon équipe. Je le suis depuis des années", avait déclaré l'entraîneur néerlandais sur OLTV. À l'époque, la presse faisait état de négociations autour de 15 millions d'euros. Mais l'opération n'avait pas pu se conclure, notamment parce que le Zénith n'avait pas trouvé de remplaçant dans les dernières heures du mercato.

Avec le club russe, Sardar Azmoun compte cette saison 9 buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Il a notamment marqué contre la Juventus en Ligue des champions, lors de la défaite 4-2 du Zénith survenue début novembre. Et depuis qu'il évolue avec le club (il est arrivé en 2009), l'international iranien aux 60 sélections totalise 61 buts en 100 matchs.

Son contrat expire en juin 2022. Ce qui signifie que son prix pourrait être grandement revu à la baisse par le Zénith, pour éviter un transfert gratuit cet été.