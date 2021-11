Mercato: le Barça pourrait proposer un contrat original à Dembélé

Selon Sport, le FC Barcelone réfléchirait à la possibilité de faire une offre inhabituelle à Ousmane Dembélé, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Le dribbleur français, régulièrement blessé depuis son arrivée en Catalogne, pourrait être rémunéré en fonction de son nombre de matchs.

Xavi en a fait l’un de ses dossiers prioritaires. Et il l’a annoncé dès sa présentation. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone souhaite absolument conserver Ousmane Dembélé, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison. "A son poste, s’il travaille dur et se sent bien, c’est le meilleur joueur du monde. Il a un talent extraordinaire, a lâché le coach catalan. J’ai envie qu’il prolonge au Barça." Une déclaration d’amour qui intervient à l’heure où l’international français (27 sélections, 4 buts) est à l’infirmerie. Une fois de plus.

Alors qu’il effectuait son retour à la compétition après cinq mois d’absence, "Dembouz" s’est blessé lors de son entrée en jeu sur la pelouse du Dynamo Kiev, la semaine dernière en Ligue des champions (0-1). Le dribbleur de 24 ans souffre d’une élongation à l’arrière de la cuisse gauche. Une tuile supplémentaire après sa blessure importante au genou durant le dernier Euro avec les Bleus, pour laquelle il a dû se faire opérer. "Nous devons l’aider pour qu’il se blesse moins", a d’ailleurs reconnu Xavi au cours de son éloge.

Un système de paliers à atteindre

C’est le gros point noir de l’aventure de Dembélé à Barcelone. Depuis son arrivée à l’été 2017 (pour 135 millions d’euros), l’ancien joueur de Dortmund doit composer avec des problèmes physiques incessants. A tel point que le Barça réfléchirait aujourd’hui à lui soumettre un contrat original. Selon Sport, Mateu Alemany, le directeur du football, proposerait d’adapter sa rémunération en fonction de son nombre de matchs. L’idée serait de faire baisser la part de salaire fixe pour y ajouter plus de variables. En gros, plus Dembélé jouerait, plus il serait payé.

Ce contrat novateur pourrait comprendre plusieurs "packs" de matchs, équivalents à des paliers à atteindre. Peut-être trois ou quatre sur une saison complète. A chaque fois que le Français validerait un "pack", il débloquerait un plafond de rémunération. Si l’ancien Rennais dispute un exercice plein, il conserverait quasiment son salaire actuel. Des bonus collectifs pourraient même lui permettre de l’augmenter. A l’inverse, s’il continue à se blesser aussi souvent, il verrait sa fiche de paie diminuer en conséquence. Reste à savoir si un tel deal peut intéresser le champion du monde 2018, qui sera libre de discuter avec le club de son choix dès janvier, pour un départ libre l’été prochain. Avec une possible prime à la signature à négocier, en plus d’un salaire fixe assuré par son futur employeur.