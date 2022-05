Mercato: dénouement imminent pour le transfert de Tchouaméni au Real Madrid

Selon les informations de RMC Sport, le transfert d’Aurélien Tchouaméni (22 ans) au Real Madrid est imminent. Un accord est proche d’être trouvé avec Monaco.

Ça traine mais l'issue est proche et l'accord total entre l'AS Monaco et le Real Madrid n'est vraiment pas loin pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni (22 ans). Florentino Perez, président du club espagnol, suit personnellement le dossier.

L’insistance du PSG

Les Merengue ont accéléré dans les négociations depuis leur victoire en Ligue des champions, samedi face à Liverpool (1-0). Et l’ASM serait en passe d'accepter l’offre de 80 millions d’euros du Real Madrid (voire plus avec les bonus) malgré l'insistance, toujours, du Paris-Saint-Germain. Le joueur de son côté a affirmé depuis quelques jours déjà son envie de rejoindre la capitale espagnole, comme nous vous l'annoncions il y a une semaine.

Le milieu de terrain est actuellement à Clairefontaine avec ses partenaires de l’équipe de France pour préparer les quatre matchs de Ligue des Nations face au Danemark, vendredi (20h45 au Stade de France), en Croatie (20h45, 6 juin), en Autriche (10 juin), puis face à la Croatie (20h45, 13 juin). Didier Deschamps s’est exprimé la semaine dernière sur l’importance prise par l’ancien Bordelais avec les Bleus.

"Il n'a pas l'expérience de Pogba et Kanté, mais potentiellement... Je l'ai pris assez tôt, et dans sa tête il a la maturité qu'il faut. C'est bien d'avoir ces jeunes qui obligent les plus anciens à ce que les anciens ne s'endorment pas sur leurs lauriers! Les jeunes qui sont là poussent, et les autres qui ne sont pas là poussent aussi", a confié le sélectionneur. Tchouaméni, cible du Real depuis de longs mois, compte huit sélections et un but avec la sélection, où il a débuté en septembre 2021.