EN DIRECT - Mercato: Ancelotti répond aux rumeurs qui l'envoient sur le banc du Brésil

La presse brésilienne évoquait la piste Carlo Ancelotti pour succéder à Tite, parti après le rêve brisé de la Seleçao, sorti dès les quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar. Interrogé sur son avenir, l’entraîneur du Real Madrid a fait part de ses intentions sur Radio Anch'io Sport: "Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, je vis au jour le jour. En ce moment, je suis très bien à Madrid, nous avons beaucoup d'objectifs pour cette saison. Il y aura du temps pour penser à mon avenir, j'ai un contrat jusqu'au 30 juin 2024 et, si Madrid ne me fait pas partir, je ne bougerai pas jusqu'à ce jour."